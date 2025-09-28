บ่อนยกกลาสเนอร์ เต็ง 1 กุนซือใหม่แมนยู เซาธ์เกต เต็ง 2 ชาบี้ เต็ง 3
บริษัทพนันถูกกฎหมายในอังกฤษ ออกอัตราต่อรองตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถ้ามีการปลดรูเบน อโมริม โค้ชชาวโปรตุกีสออกจากตำแหน่งในเร็วๆ นี้
สำหรับเต็ง 1 เป็นโอลิเวอร์ กลาสเนอร์ โค้ชชาวออสเตรียน ที่พาคริสตัล พาเลซ คว้าแชมป์เอฟเอคัพ ฤดูกาลที่แล้ว และเป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้เอาชนะลิเวอร์พูลได้ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่อัตรา แทง 1 จ่าย 3
เต็ง 2 แกเร็ธ เซาธ์เกต อดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษ ที่ปัจจุบันยังว่างงานอยู่ แทง 1 จ่าย 4
เต็ง 3 ชาบี้ เอร์นานเดซ อดีตเฮดโค้ชบาร์เซโลน่าชาวสเปน ที่แทง 1 จ่าย 5
เต็ง 4 ไมเคิล คาร์ริก อดีตนักเตะของทีมปีศาจแดง ที่เคยเป็นกุนซือขัดตาทัพมาก่อย ที่แทง 1 จ่าย 6
ทั้งนี้ อโมริมพาแมนยูแพ้ไปแล้ว 3 จาก 6 เกมแรกในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้ แต่บอร์ดบริหารทีมปีศาจแดงยังคงให้เขาคุมทีมต่อไป แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลให้ปลดก็ตาม