แรทคลิฟฟ์ยังหนุนอโมริมคุมแมนยูจนจบซีซั่น ให้โอกาสหาทีมที่ใช่ของตัวเอง
ไซม่อน สโตน นักข่าวของ “บีบีซี” รายงานว่า แหล่งข่าวจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า เซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ เจ้าของร่วมทีมปีศาจแดง ยังคงหนุนหลังรูเบน อโมริม ให้คุมทีมต่อไป ถึงแม้ว่าผลงานในช่วงต้นฤดูกาลนี้จะไม่ดี แพ้ไปแล้ว 4 นัด จากการลงสนาม 6 นัด รวมทุกรายการ ล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-3
แหล่งข่าวระบุว่า แรทคลิฟฟ์มองว่าการให้อโมริมคุมทีมไปจนจบฤดูกาลเพื่อมองหาทีมที่เขาต้องการที่สุด จะเป็นเรื่องที่ยุติธรรมกับกุนซือชาวโปรตุกีสมากกว่า
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าแมนยูได้เดินหน้ามองหาเฮดโค้ชคนใหม่ และมีรายชื่อคนที่ต้องการแล้วนั้น สโตนรายงานว่า เป็นข่าวเท็จ และยังไม่มีใครที่จะมาเป็นตัวแทนของอโมริมในเวลาอันใกล้นี้
ขณะที่บริษัทพนันถูกกฎหมายในอังกฤษ ออกอัตราต่อรองตัวเต็งกุนซือคนใหม่ของแมนเยู ถ้ามีการปลดอโมริม ออกจากตำแหน่งในเร็วๆ นี้ สำหรับเต็ง 1 เป็นโอลิเวอร์ กลาสเนอร์ โค้ชชาวออสเตรียน ที่พาคริสตัล พาเลซ คว้าแชมป์เอฟเอคัพ ฤดูกาลที่แล้ว และเป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้เอาชนะลิเวอร์พูลได้ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่อัตรา แทง 1 จ่าย 3
เต็ง 2 แกเร็ธ เซาธ์เกต อดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษ ที่ปัจจุบันยังว่างงานอยู่ แทง 1 จ่าย 4
เต็ง 3 ชาบี้ เอร์นานเดซ อดีตเฮดโค้ชบาร์เซโลน่าชาวสเปน ที่แทง 1 จ่าย 5
เต็ง 4 ไมเคิล คาร์ริก อดีตนักเตะของทีมปีศาจแดง ที่เคยเป็นกุนซือขัดตาทัพมาก่อย ที่แทง 1 จ่าย 6