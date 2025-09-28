วิลล่าเปิดบ้านสอยฟูแล่ม 3-1 คว้าชัยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้แล้ว
แอสตัน วิลล่า คว้าชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาลนี้ได้แล้ว ด้วยการเปิดบ้านยิงแซงชนะฟูแล่ม 3-1 ที่สนามวิลล่า ปาร์ก เมื่อวันที่ 28 กันยายน
วิลล่าที่ยังไม่ชนะใครใน 5 นัดแรกของเกมลีก พบกับฟูแล่มที่ยังไม่ชนะเกมเยือน แต่เกมนี้ทีมเยือนมาออกนำก่อน 1-0 ตั้งแต่นาทีที่ 3 จากราอูล ฮิเมเนซ กองหน้าเม็กซิกัน หลังจากนั้นเป็นเจ้าบ้านที่มีโอกาสมากกว่า และมาตีเสมอจากการจังหวะที่โอลลี่ วัตกิ้นส์ ยิงข้ามหัวแบรนด์ เลโน นายทวารฟูแล่มเข้าไปอย่างสุดสวย ในนาทีที่ 37
ครึ่งหลัง เจ้าถิ่นเล่นได้เหนือกว่า และมาแซงนำ 2-1 จากจอห์น แม็คกินน์ นาทีที่ 49 ก่อนที่เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย แดนกลางตัวสำรองจะมาแผลงฤทธิ์ ซัดประตูทิ้งห่าง 3-1 ในอีก 2 นาทีถัดมา และผลลงเอยด้วยชัยชนะของวิลล่า 3-1 เป็นชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้ เตะ 6 นัด มี 6 คะแนน รั้งที่ 16 ส่วนฟูแล่มมี 8 คะแนน อยู่ในอันดับ 10