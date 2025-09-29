เอเมอรี่โล่งวิลล่าชนะในลีกได้แล้ว หวังยกระดับกันได้ดีกว่านี้อีก
อูไน เอเมอรี่ กุนซือแอสตัน วิลล่า กล่าวหลังจากพาทีมเปิดบ้านเอาชนะฟูแล่ม 3-1 เป็นการคว้าชัยชนะแมตช์แรกในเกมลีกฤดูกาลนี้ ที่สนามวิลล่า ปาร์ก เมื่อวันที่ 28 กันยายน ว่า ก่อนหน้านี้เราเสมอเกมเยือนมาแล้ว 3 แมตช์ มันอาจจะไม่ใช่แย่มาก แต่ก็ไม่ดีเช่นกัน อย่างไรก็ตามได้บอกไปแล้วว่าเราพัฒนากันมากขึ้น ซึ่งวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทำได้ แมตช์นี้เราชนะการดวล 1 ต่อ 1 และแย่งบอลกลับมาได้หลายจังหวะ ที่สำคัญเล่นกันได้อย่างดุดัน เหตุผลที่เราชนะได้ในวันนี้ คือ พลังและความมุ่งหมายที่อยากจะชนะ
เอเมอรี่กล่าวอีกว่า โอลลี่ วัตกิ้นส์ กองหน้าที่ยิงประตูตีเสมอ 1-1 ในเกมนี้ และเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เจ้าตัว ถือว่าสำคัญกับวัตกิ้นส์มาก เพราะเขายังยิงไม่ได้เลย ผลการแข่งขันในเกมนี้ช่วยสร้างความสมดุลให้กับทีม ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องการ แต่ชัยชนะทำให้เรามีความหวังว่าผลงานจะดีกว่านี้ การเชื่อมต่อกันของนักเตะและการปรับตัวเป็นส่วนสำคัญ หลังจากนี้จะต้องเจอกับเฟเยนูร์ด ในเกมยูโรป้าลีก ช่วงกลางสัปดาห์ เป็นโอกาสที่ดีที่จะเรียกความมั่นใจ ดังนั้นจึงต้องรักษาฟอร์มเก่งในบ้านเอาไว้ให้ได้ และให้นักเตะคนอื่นๆ เพิ่มเข้ามาในระบบของทีมได้