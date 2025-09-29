ปืนใหญ่โขกประตูชัยนาทีบาป แซงชนะสาลิกาดง 2-1 ขึ้นรองจ่าฝูง
อาร์เซน่อลยิงแซงชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามเซ้นต์เจมส์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 28 กันยายน
ทั้งสองทีมจัดชุดใหญ่ลงสนาม เจ้าบ้านใช้นิค โวลเทอมาเดอ กองหน้าร่างโย่งล่าตาข่าย โดยมีแอนโธนี่ กอร์ดอน และเจค็อบ เมอร์ฟี่ เล่นในแนวรุกด้านข้าง แดนกลางส่งตัวเก่งทั้งซานโดร โตนาลี่, โจเอลินตอน, บรูโน่ กิมาไรส์ ช่วยกันทำเกม แนวรับมีติโน่ ลิวราเมนโต้, มาลิค เตียว, สเวน บอทมัน, แดน เบิร์น ส่วนผู้รักษาประตูเป็นนิค โป๊ป
ขณะที่ทีมเยือน มีดาบิด ราย่า เฝ้าเสา แดนหลัง ริคคาร์โด้ คาลาฟิโอรี่, กาเบรีบล มากัลเญส, คริสเตียน มอสเกร่า, ยูรืเรียน ทิมเบอร์ โดยมีดีแคลน ไรซ์ กับมาร์ติน ซูบิเมนดี้ คุมแดนกลาง แนวรุกใช้เลอันโดน ทรอสซาร์, เอเบเรชี่ เอเซ่, บูกาโย่ ซาก้า ทำเกม และวิคตอร์ โยเคเรส ยืนค้ำในแดนหน้า
ครึ่งแรก นาทีที่ 14 ทีมปืนใหญ่ได้ลุ้นจุดโทษ เมื่อโป๊ปเข้าไปขวางโยเคเรสในเขตโทษ ผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษ แต่วีเออาร์ริบคืน หลังจากนั้นนาทีที่ 34 ทีมสาลิกาดงได้เตะมุม โตนาลี่เปิดเข้าหัวโวลเทอมาเดอโหม่งเข้าไปให้เจ้าบ้านออกนำ 1-0 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง อาร์เซน่อลบุกมากกว่าและครองบอลเหนือกว่า 2 เท่า ถึงแม้จะมีโอกาสยิงหลายครั้ง แต่ไม่ผ่านความเหนียวของโป๊ป ขณะที่นิวคาสเซิลตั้งรับรอสวนได้ลุ้นประตูที่ 2 แต่นาทีที่ 85 ทีมเยือนมาตีเสมอ 1-1 จากจังหวะที่มิเกล เมริโน่ กองกลางโหม่งบอลที่ไรซ์เปิดเข้ามา บอลชนเสาเข้าประตูไป หลังจากนั้นทั้งสองทีมเปิดเกมใส่กันหวัง 3 แต้ม และเป็นอาร์เซน่อลที่ได้ประตูชัย ในนาทีที่ 90+7 จากการโหม่งลุกเตะมุมของกาเบรียล มากัลเญส ให้ทีมปืนใหญ่แซงชนะไป 2-1 อาร์เซน่อล มี 13 คะแนน จาก 6 นัด ขยับไปรั้งอันดับ 2 ตามหลังจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูล 2 แต้ม ส่วนนิวคาสเซิล มี 7 คะแนน จาก 6 นัด รั้งอันดับ 13 ส่วน
ผลอีกคู่ แอสตัน วิลล่า ชนะ ฟูแล่ม 3-1