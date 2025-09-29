มิลานเฉือนนาโปลี 2-1 ยัดเยียดความปราชัยนัดแรก แซงขึ้นจ่าฝูงกัลโช่
เอซี มิลาน เปิดบ้านยัดเยียดความปราชัยนัดแรกในฤดูกาลให้กับนาโปลี พร้อมแซงขึ้นจ่าฝูง ในการแข่งขันฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ที่สนามซานซิโร่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน
เจ้าบ้านออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่ 3 จากอเล็กซิส เซเลเมเกอร์ ก่อนที่คริสเตียน พูลิชิช จะมาบวกประตูนำ 2-0 นาทีที่ 31 ครึ่งหลัง นาทีที่ 57 มิลานเหลือ 10 เมื่อเปอร์วิส เอสตูปิยาน มาโดนใบแดงออกจากสนามไป เมื่อไปทำฟาวล์โจวานนี่ ดิ ลิเรนโซ่ ในเขตโทษ และนาโปลีได้จุดโทษ เควิน เดอ บรอยน์ สังหารไม่พลาด ไล่มา 1-2 แต่ก็ไล่ไม่ทัน มิลานชนะ 2-1 มี 12 แต้มเท่ากับนาโปลี แต่ประตุได้เสียของมิลานดีว่า (6-5) ยึดจ่าฝูงได้สำเร็จ
ผลคู่อื่นๆ
โรม่า ชนะ เวโรน่า 2-0
ปิซ่า เสมอ ฟิออเรนติน่า 0-0
เลชเช่ เสมอ โบโลญญ่า 2-2
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
แอสตัน วิลล่า ชนะ ฟูแล่ม 3-1
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แพ้ อาร์เซน่อล 1-2
ลาลีก้า สเปน
เอลเช่ ชนะ เซลต้า บีโก้ 2-1
บาร์เซโลน่า ชนะ รีล โซเซียดัด 2-1
รีล เบติส ชนะ โอซาซูน่า 2-0
บุนเดสลีก้า เยอรมนี
ไฟร์บวร์ก เสมอ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 1-1
โคโลญจน์ แพ้ สตุ๊ทการ์ท 1-2
อูนิโอน เบอร์ลิน เสมอ ฮัมบูร์ก 0-0
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
นีซ เสมอ ปารีส เอฟซี 1-1
อองเช่ร์ส แพ้ แบรสต์ 0-2
ลีลล์ แพ้ ลียง 0-1
เม็ตซ์ เสมอ เลอ อาฟร์ 0-0
แรนส์ เสมอ ล็องส์ 0-0