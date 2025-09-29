รูนี่ย์ชี้แมนยูต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกรอบ ก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลาย
เวย์น รูนี่ย์ อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมากล่าวถึงสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของรูเบน อโมริม ที่แพ้ไป 4 จาก 7 นัดในฤดูกาลนี้ รวมทุกรายการ ว่า มองไม่เห็นเลยว่าจะมีอะไรมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ ว่าแมนยูจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดี ในความคิดส่วนตัวอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทีมนี้ต้องการเครื่องยนต์ใหม่ เพราะถ้าไม่ทำทีมก็คงจะพัง
รูนี่ย์กล่าวอีกว่า เจ้าของสโมสรต้องมีข้อความที่ชัดเจนออกมาถึงสถานการณ์ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเกลเซอร์ หรือเซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ ว่าสโมสรต้องเดินหน้าไปทางไหน แต่ตอนนี้เรากำลังนั่งรอให้ทุกอย่างพังทลาย วัฒนธรรมของสโมสรหายไปหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ตกงาน มีคนอยากจะลาออก
“ผมมีลูกชาย 2 คนอยู่ในอคาเดมีของแมนยู ผมไม่อยากเห็นสิ่งที่จะมากระทบกับลูกชาย แต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นว่าสโมสรนี้เป็นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเลย” ดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมปีศาจแดงกล่าว