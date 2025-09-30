นูโน่พอใจประเดิมพาเวสต์แฮมเก็บแต้ม หวานอยากสร้างความสุขตอบแทนแฟนบอล มอยส์เซ็งแค่เสมอในบ้าน
นูโน่ เอสปิริโต้ ซานโต กุนซือคนใหม่ของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด กล่าวหลังจากประเดิมคุมทีมแมตช์แรก พาทีมขุนค้อนบุกเสมอเอฟเวอร์ตัน 1-1 ที่ฮิลล์ ดิคกินสัน สเตเดียม เมื่อวันที่ 29 กันยายน ว่า ลูกทีมสู้ได้ดีมาก เพราะการออกมาเยือนเอฟเวอร์ตันเป็นเกมที่ยาก เป็นเกมที่ดี สู้กันอย่างเข้มข้น ทั้งสองทีมต่างมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้ง เชื่อว่าลูกทีมรู้แล้วว่าเราจะต้องสู้แบบไหน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย เพราะเพิ่งเข้ามาคุมทีมได้แค่ 2 วัน ต้องหาแนวทางในการพัฒนาทีมไปอย่างช้า เพื่อให้ได้แนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งเราก็เริ่มต้นกันแล้ว แต่ก็ยังมีงานให้ทำกันอีกมาก ทุกคนพร้อมที่จะเจอกับความท้าทาย นักเตะต่างทำงานกันได้ดี เป็นเรื่องที่คาดหวังอย่างมากกับทีมที่เรามีอยู่
นูโน่กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสร้างความสุขให้แฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์ทีมในเกมเยือนแบบนี้ เพื่อเป็นการตอบกำลังใจที่เขาต้องเดินทางมาในค่ำวันจันทร์ การใกล้ชิดกับแฟนบอลให้มากขึ้นเป็นเป้าหมายของเรา และต้องเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้ต่อไป
ด้านเดวิด มอยส์ กุนซือเอฟเวอร์ตัน กล่าวว่า เสียดายที่ไม่ได้ 3 แต้มในเกมนี้ เพราะเป็นการเล่นเกมในบ้าน ที่สำคัญโอกาสการทำประตูก็มีไม่น้อย ครองบอลกันได้มาก แต่ไม่สามารถยิงประตูที่ 2 ได้ ครึ่งหลังเราเริ่มต้นได้ดี และมีโอกาสยิงนำ 2-0 ซึ่งถ้าทำได้มันจะเป็นประตูที่สำคัญมาก การตัดสินใจก็ยังไม่ค่อยดีนัก แต่ประตูที่ได้จากการเปิดบอลเข้าเขตโทษก็เป็นส่วนดีของเกมนี้
มอยส์กล่าวถึงการลงเล่นในสนามเหย้าเป็นเกมที่ 3 ว่า ทุกคนในทีมเริ่มคุ้นเคยกับสนามแห่งใหม่นี้มากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว แต่เราต้องการคว้าชัยชนะให้ได้ ซึ่งผลงานในพรีเมียร์ลีกที่ลงเล่นในสนามใหม่แห่งนี้ 3 นัด ยังไม่แพ้ใคร (ชนะ 1 เสมอ 2) เป็นสถิติที่ดี ต้องรักษาสถิตินี้เอาไว้ ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้ดี แต่ต้องไม่ลืมว่าฤดูกาลนี้อีกยาวไกล