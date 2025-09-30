กลาสเนอร์ชี้ติดตามข่าวลือตลอด หลังมีกระแสแมนยูอยากได้ไปกู้วิกฤติ สื่อเผยพร้อมตอบรับคุมทีมถ้าติดต่อมา
หลังจากที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทำผลงานได้ไม่ดีในฤดูกาลใหม่ แพ้ไปแล้ว 7 จาก 7 เกมแรกรวมทุกรายการ ทำให้อนาคตของรูเบน อโมริม กับทีมปีศาจแดงมีความไม่แน่นอน ถึงแม้จะมีการยืนยันจากสื่อน่าเชื่อถือว่า เซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ เจ้าของสโมสรร่วม จะให้โอกาสอโมริมคุมทีมไปจนจบฤดูกาล เพื่อหาทีมที่เหมาะที่สุดของตัวเอง
อย่างไรก็ตามสื่ออังกฤษหลายแห่งต่างรายว่า แมนยูมีโอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ผู้จัดการทีมคริสตัล พาเลซ เป็นเป้าหมายหลักถ้ามีการปลดอโมริมในอนาคต
เบน เจค็อบส์ นักข่าวของ “GiveMe Sports” รายงานว่า ถ้าแมนยูอยากให้กลาสเนอร์ไปคุมทีม เขาก็พร้อมจะลาออกจากการเป็นกุนซือพาเลซ และไปทำงานในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ทันที
ขณะที่กลาสเนอร์ตอบคำถามเรื่องข่าวลือที่เชื่อมโยงกันแมนยู ว่า ได้ติดตามข่าวลือทั้งหมด ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีข่าวแบบนี้ ส่วนตัวแล้วรู้สึกผ่อนคลายเป็นปกติ และยังมีสมาธิกับการทำงานทุกวันร่วมกับนักเตะทีมโค้ชอขงเขา ให้สนุกที่สุดเท่าที่จะทำได้
ด้านฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า ชาบี้ เอร์นานเดซ อดีตกุนซือบาร์เซโลน่า สนใจที่จะมาคุมแมนยู แม้ว่าจะไม่ได้ไปแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรปก็ตาม ซึ่งชาบี้ที่ยังว่างงานได้ติดตามสถานการณ์ของแมนยูอยู่ตลอด และพร้อมจะตอบรับไปคุมทีมทันที ถ้ามีการติดต่อมา
ทั้งนี้ บ่อนพนันถูกกฎหมายต่างยกให้กลาสเนอร์เป็นเต็ง 1 กุนซือคนใหม่ของทีมปีศาจแดง เต็ง 2 ร่วม เป็นแกเร็ธ เซาธ์เกต อดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษ และชาบี้