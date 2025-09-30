อีคิติเก้ขอโทษเรื่องใบแดงอีกครั้ง ชี้การมีอิซักในทีมช่วยอัพเลเวล-พร้อมเล่นหน้าคู่
อูโก้ อีคิติเก้ กองหน้าลิเวอร์พูล ออกมากล่าวขอโทษอีกครั้ง จากการที่เขาโดนใบแดงด้วยการถอดเสื้อฉลองประตูที่ยิงให้ทีมชนะเซาธ์แฮมป์ตัน 2-1 ในศึกคาราบาวคัพ รอบสาม ช่วงกลางสัปดาห์ ทำให้ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมในเกมพรีเมียร์ลีก ที่ทีมหงส์แดงบุกแพ้คริสตัล พาเลซ 1-2 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้แมตช์แรกในฤดูกาลนี้ ว่า การทำแบบนั้นไม่ฉลาดเลย เขาได้ลงโทษตัวเองมากมาย รู้สึกผิดหวังที่ทีมแพ้ อยากขอโทษทุกคนอีกครั้ง จะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ตอนนี้ได้ทิ้งมันไว้ข้างหลัง และเดินหน้าต่อแล้ว
ดาวยิงวัย 23 ปี กล่าวอีกว่า ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ดีที่สุดของตัวเอง เป็นแชมป์ของอังกฤษ มีนักเตะที่เยี่ยมยอดมากมายในประวัติศาสตร์ของสโมสร ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่มองหา เป็นเหตุผลที่เลือกย้ายมาทีมนี้ มากกว่าจะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่อยากได้ตัวไปร่วมทีมเช่นกัน ที่สำคัญมีความสุขมากกับทำงานกับทีม อยากจะเพิ่มความอันตรายให้ตัวเองมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ และยิงประตูให้ได้มากขึ้น
ส่วนการที่อเล็กซานเดอร์ อิซัก เป็นกองหน้าตัวเป้าอีกคนในทีม และต้องแย่งตำแหน่งกันนั้น อีคิติเก้กล่าวว่า เราเล่นให้สโมสรใหญ่ ดังนั้นการที่จะมีกองหน้าแค่คนเดียวในทีมคงเป็นไปไม่ได้ การมีอิซักอีกคนเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเอง เพราะด้วยวัยของตัวเอง ยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อีกมาก ขึ้นอยู่กับว่าโค้ชจะตัดสินใจให้เล่นอย่างไร ซึ่งก็สามารถเล่นได้ทั้งแบบกองหน้าคนเดียวและหน้าคู่ ถ้าจะต้องเล่นคู่กับอิซักก็เล่นได้เช่นกัน