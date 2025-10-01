ชล็อตเซ็งหงส์พ่ายกาลาตาซาราย แถมอลิสซอน-อีคิติเก้เจ็บ
อาร์เน่อ ชล็อต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล กล่าวหลังจากพาทีมบุกแพ้กาลาตาซาราย 0-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 2 ที่สนามแรมส์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 30 กันยายน ว่า ผิดหวังกับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ เพราะเราพยายามเล่นฟุตบอลเพื่อชนะ แต่ไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามเกมนี้ต่างไปจากวันที่แพ้คริสตัล พาเลซ ในพรีเมียร์ลีก เพราะครึ่งหลังเราสร้างโอกาสยิงประตูได้ยากมาก ต้องชมกาลาตาซารายที่ทำได้ดีมากในครึ่งหลัง
ชล็อตกล่าวอีกว่า การที่ต้องโรเตชั่นนักเตะในเกมนี้เพราะบางคนไม่ได้พรีซีซั่นกับทีม ทำให้ไม่สามารถส่งลงเล่นได้ทุกเกม อาจจะทำได้แค่ก็เสี่ยงที่จะบาดเจ็บ ซึ่งก็ได้เห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆ เราไม่ได้มีนักเตะ 25-26 คนในทีม ถ้ามีนักเตะเจ็บไปจนเหลือ 15-16 คน ก็ต้องใช้ตามรุ่งอย่างริโอ เอ็นกูโมฮา หรือเทรย์ นีโอนี่ ซึ่งอายุแค่ 15-16 ปีเท่านั้น มันจะทำให้หลายอย่างซับซ้อนขึ้น แล้วถ้ามีนักเตะ 25 คนในทีม มันจะเป็นเรื่องยากในการบริหารจัดการ
สำหรับแมตช์นี้อิลสซอน เบ๊คเกอร์ ผู้รักษาประตูมือหนึ่ง และอูโก้ อีคิติเก้ กองหน้า มีอากาเรจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออก ชล็อตกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การที่นักเตะต้องออกจากสนามด้วยอาการเจ็บไม่ใช่เรื่องที่ดี อลิสซอนจะไม่ได้ลงเฝ้าเสาในเกมพรีเมียร์ลีกกับเชลซี ในวันเสาร์นี้ ต้องรอดูว่าเขาจะต้องพักนานแค่ไหน ส่วนอีคิติเก้ก็อาการไม่แย่ แค่รู้สึกไม่ดีในจังหวะเข้าหาบอลเท่านั้น อาจจะเป็นอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา