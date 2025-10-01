มาเรสก้าโล่งโดนใบแดงแต่ชนะเป็นแล้ว ชี้ฟอร์มไม่ดีเพราะนักเตะไม่ค่อยฟิต
เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือเชลซี กล่าวหลังพาทีมเปิดบ้านเอาชนะเบนฟิก้า 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 2 ที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ว่า อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเล่นอย่างไรถึงจะชนะหลังจากโดนใบแดงไปแล้ว ใบแดงของเชา เปโดร ในเกมนี้ไม่ได้ไปแตะต้องตัวใครเลย แต่การออกท่าทางของเขาดูอันตราย มันก็แค่จังหวะหนึ่งที่บางทีอาจต้องตัดสินใจในอีกทางหนึ่งและหลีกเลี่ยง เช่น กรณีของโรเบิร์ต ซานเชซ ในเกมแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังผ่านไป 2-3 นาที หรือแม้แต่วันก่อนกับไบรท์ตัน ในนาทีที่ 50 บางครั้งการยอมเสียประตูหรือโอกาสไปเลยอาจจะดีกว่า เพราะแบบนั้นทีมยังอยู่ครบ 11 คน ทำให้ยังมีเวลาเหลืออีกตั้ง 40 กว่านาที สำหรับตัวเองแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆ
มาเรสก้ากล่าวอีกว่า ในครึ่งหลังเชลซีฟอร์มแย่ลง น่าจะมาจากการที่นักเตะไม่ฟิต 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จำเป็นต้องเล่น เพราะมีคนที่เจ็บไป 7-8 คน ชัยชนะในเกมนี้เป็นเรื่องที่ดี ถึงแม้จะชนะด้วยการเล่นที่ไม่สวยงาม อย่างที่เห็นกันในนาทีสุดท้ายของเกมก็ตาม หลังจากนี้มีอีก 6 เกมในรอบลีก ต้องรอดูกันว่านักเตะที่เจ็บไปจะกลับมาตอนไหน และฟอร์มเราจะกลับมาดีได้หรือไม่ แต่ตอนนี้ขอโฟกัสไปเกมต่อไปกับลิเวอร์พูล ในพรีเมียร์ลีก วันเสาร์นี้ก่อน