เดโก้เผยบาร์ซ่าแฮปปี้กับแรชฟอร์ด ยังไม่ตัดสินใจอนาคตจะซื้อขาดหรือไม่
เดโก้ ผู้อำนวยการสโมสรบาร์เซโลน่า กล่าวถึงอนาคตของมาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ว่า ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการตัดสินใจสำหรับซีซั่นหน้า เรามีความสุขที่มีแรชฟอร์ดอยู่กับทีม เพราะรู้ว่าเขาช่วยทีมได้อย่างไร การยืมตัวมาก็เป็นการยืมแบบปกติ ไม่มีเงื่อนไขในการลงโทษถ้าไม่ซื้อขาด ถึงแม้จะมีออปชั่นซื้อขาดด้วยก็ตาม
เดโก้กล่าวอีกว่า แรชฟอร์ดเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงมาก โด่งดังขึ้นมาตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ก็เจอสถานการณ์ที่ซับซ้อนกับแมนยู เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชหลายครั้ง เขาฟอร์มตกลงไปเพราะความต้องการที่แมนยูสูงมาก บาร์ซ่ายินดีที่มีเขาอยู่กับทีม สิ่งที่โฟกัสตอนนี้ คือ เกมต่อไปที่จะลงสนาม หลังจากนั้นก็จะมีกรตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาอีกครั้ง
ทั้งนี้ แรชฟอร์ดเพิ่งโดนดร็อปจากเกมลาลีก้า สเปน ในเกมที่บาร์ซ่า ชนะ เคตาเฟ่ 2-1 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าประชุมสาย