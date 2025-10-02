เปแอสเชบุกแซงชนะบาร์ซ่า 2-1 แมนซิตี้ 2-2 อาร์เซน่อลเฮ 2-0 แชมเปี้ยนส์ลีกนัด2
ปารีส แซงต์แชร์แมง บุกชนะ บาร์เซโลน่า 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 2 ที่สนามโอลิมปิก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
เกมนี้หลุยส์ เอ็นริเก้ พาทีมแชมป์เก่ากลับมาเจอทีมเก่าของตัวเองอีกครั้ง และเป็นเปแอสเชที่ยิงแซงชนะไปได้ในช่วงท้ายเกม
เฟร์ราน ตอร์เรส ยิงให้เจ้าบ้านนำก่อนตั้งแต่นาทีที่ 19 ก่อนที่เซนนี่ มายูลู จะมาพังประตูตีเสมอให้ทีมเยือนในนาทีที่ 38 เกมน่าจะลงเอยด้วยผลเสมอ แต่เป็นกอนซาโล่ รามอส ที่มายิงประตูชัยในนาทีที่ 90 ให้เปแอสเชบุกชนะ 2-1 เก็บ 6 แต้มเต็มจาก 2 นัดแรก
ผลคู่อื่นๆ
คาราบัก ชนะ เอฟซี โคเปนเฮเก้น 2-0
อูนิยง แซงต์กิลลัวส์ แพ้ นิวคาสเซิล 0-4
โมนาโก เสมอ แมนซิตี้ 2-2
อาร์เซน่อล ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0
เลเวอร์คูเซ่น เสมอ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 1-1
ดอร์ทมุนด์ ชนะ แอธเลติค บิลเบา 4-1
นาโปลี ชนะ สปอร์ติ้ง ลิสบอน 2-1
บียาร์รีล เสมอ ยูเวนตุส 2-2