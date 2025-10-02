เอ็นริเก้ปลื้มพาเปแอสเชกลับมาชนะบาร์ซ่าได้อีก เพิ่มความมั่นใจให้ทีมมาก ฟลิคชมโคตรทีมคุณภาพ
หลุยส์ เอ็นริเก้ กุนซือปารีส แซงต์แชร์แมง กล่าวหลังจากพาทีมบุกชนะบาร์เซโลน่า 2-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 2 ที่สนามโอลิมปิก ว่า เป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมมาก ยิ่งการได้เห็นสองทีมเล่นกันอย่างใสสะอาด ใช้ฟุตบอลในการต่อสู้กัน ยิ่งทำให้เกมนี้ดูดีมากๆ บาร์ซ่าเล่นกันได้ดีมากจนพวกเขาได้ประตูนำ 1-0 แต่เราก็ตีเสมอกลับมาได้ และมาเล่นได้ดีกว่าในครึ่งหลัง ถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะออกสตาร์ตไม่ดีนัก มีข้อผิดพลาดจนทำให้บาร์ซ่าขึ้นนำ แต่ครึ่งหลังเราทำได้ดีขึ้น และเหมาะสมที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้
เอ็นริเก้กล่าวอีกว่า ดีใจที่ชนะได้ในเกมนี้ เพราะการต้อนรับที่ไม่ดีนักของแฟนบอลเจ้าถิ่นไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรเลย การเจอกับบาร์ซ่าเป็นงานยากเสมอ ผลการแข่งขันในวันนี้จึงสร้างความมั่นใจให้เราอย่างมาก
ด้านฮานซี่ ฟลิค เฮดโค้ชบาร์ซ่า กล่าวว่า การที่สกอร์เสมอ 1-1 เราควรเล่นเกมรับให้ดีกว่านี้ ต้องมีแนวทางในการตั้งรับที่ดีกว่าทำกันในแมตช์นี้ ต้องเรียนรู้เพื่อทำผลงานให้ดีขึ้นในการเจอกับทีมที่มีคุณภภาพในเกมถัดไป ก่อนหน้านี้เราก็ซ้อมกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เกมวันนี้จะช่วยเราได้มากในอนาคต ทุกคนต้องช่วยกันรับและรุก
ฟลิคกล่าวอีกว่า ต้องชมปรัชญาการทำทีมของเปแอสเชที่ยอดเยี่ยม พวกเขามีนักเตะที่อายุยังน้อยแต่คุณภาพสูง และได้เห็นแล้วว่าเปแอสเชมีคุณภาพขนาดไหน ซึ่งเชื่อมั่นว่าทีมของเราก็ทำแบบนั้นได้เช่นกัน