เป๊ปบ่นกรรมการตัดสินแย่ ทำเรือใบทำแต้มหลุดมือ เกมเจ๊าโมนาโก 2-2
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาวิจารณ์การทำหน้าที่ของเฆซุส กิล มานซาโน่ ผู้ตัดสิน ในเกมที่เรือใบสีฟ้าบุกเสมอโมนาโก 2-2 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 2 ที่สต๊าด หลุยส์ เดอซ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ว่า ไม่รู้จะพูดอะไรถึงกรรมการชาวสเปนคนนี้ มันเป็นความโชคร้ายที่เราไม่สามารถป้องกันลูกตั้งเตะแบบไม่เป็นธรรมได้ดีนัก และเราเสียจุดโทษจากจังหวะที่นิโก้ กอนซาเลซ ถึงบอลก่อน และไม่ได้ตั้งใจจะทำฟาวล์ เราเล่นกันได้ดีทีเดียว พยายามสร้างโอกาสทำประตู และไม่ปล่อยให้โมนาโกมีโอกาสมากนัก ซึ่งก็พอใจกับตรงนี้
เกมนี้ ทีมเรือใบสีฟ้าออกมานำก่อน 1-0 จากเออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ ในนาทีที่ 15 แต่ทีมเจ้าบ้านตามตีเสมอ 1-1 จากการยิงของจอร์แดน เตเซ่ จากนั้นนาทีที่ 44 ฮาแลนด์โหม่งพังประตูให้แมนซิตี้นำ 2-1 อีกครั้ง และในช่วงท้ายเกมนิโก้ กอนซาเลซ นักเตะแมนซิตี้ ไปเตะเข้าหน้าของอีริค ไดเออร์ แข้งโมนาโก ในจังหวะเปิดลูกตั้งเตะ ทำให้ผู้ตัดสินในสนามและวีเออาร์ให้เป็นจุดโทษ ก่อนที่ในนาทีที่ 90 ไดเออร์จะยิงจุดโทษตีเสมอ 2-2
เป๊ปกล่าวอีกว่า ในเกมฟุตบอล คุณต้องชนะด้วยผลการแข่งขันที่ออกมา แต่เมื่อวิเคราะห์เกมแล้ว มีหลายอย่างที่ออกมาดีในเกมนี้ ซึ่งเราก็ต้องพัฒนากันไปทีละขั้น เราทำได้ดีขึ้นในหลายจังหวะ โดยเฉพาะฟิล โฟเด้น ที่เล่นได้ดี นักเตะบางคนก็เช่นกัน แต่เมื่อใกล้จะหมดเวลา ก็ต้องตั้งรับและรักษาแต้มเอาไว้ให้ได้