อาร์เตต้าชมโยเคเรสช่วยทีมได้สมบูรณ์แบบ ปลื้มแข้งสำรองลงมายิงประตู 5 เกมติดแล้ว
มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล กล่าวหลังจากพาทีมปืนใหญ่เปิดบ้านเอาชนะโอลิมเปียกอส 2-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก แมตช์ที่ 2 ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ว่า วิคตอร์ โยเคเรส กองหน้าของทีมทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้ ถ้าไม่นับในเรื่องของประตู เขาทำทุกอย่างที่กองหน้าสักคนควรจะทำแล้ว โดยเฉพาะการเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีม การเปิดพื้นที่ การเล่นงานแนวรับคู่แข่ง รวมทั้งยังมีโอกาสที่จะยิงประตูได้ 3-4 ครั้ง และหลังจากนี้เขาจะยิงได้อีกแน่นอน
อาร์เตต้ายังได้เอ่ยชมมาร์ติน โอเดการ์ด กองกลางกัปตันทีม ว่า โอเดการ์ดนำทีมเล่นได้อย่างดุดัน ช่วยให้ทีมมีโอกาสยิงประตูและบุกไปข้างหน้าหลายต่อหลายครั้ง ผลงานของเขาใน 2 เกมหลังถือว่าดีมากๆ
กุนซือทีมปืนใหญ่บอกอีกว่า การต้องกรำศึกหนักมากับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลชัดเจนกับเกมนี้ เพราะใช้พลังงานกันไปมาก แต่การเปลี่ยนตัวสำรองลงมา มีผลดีกับทีมอีกครั้ง ช่วยให้ทีมดูอันตรายอีกครั้ง และบูกาโย่ ซาก้า ก็ยิงประตูปิดเกมนี้ไปได้ ซึ่งเป็นเกมที่ 5 ติดต่อกันแล้ว ที่ตัวสำรองยิงประตูให้ทีมได้ แสดงให้เห็นว่านักเตะทุกคนพร้อมลงมาสร้างอิทธิพลกับเกม