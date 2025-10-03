อโมริมอาจลาออกเองถ้าพาแมนยูแพ้นัดหน้า ส่วนกลาสเนอร์ปัดสัญญาใหม่พาเลซ
พีท ฮอลล์ นักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงแห่ง “ดิ ไอ เปเปอร์” รายงานว่า รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เขาพาทีมปีศาจแดงพ่ายแพ้จะมีการจับจ้องเขา และมีปฏิกริยาต่างๆ เข้ามาอย่างรวดเร็ว ถ้าเขายังพาทีมแพ้ซันเดอร์แลนด์ ในเกมพรีเมียร์ลีก นัดถัดไป ความกดดันก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีก และจะทำให้แฟนบอลที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือเพิ่มมากขึ้น แต่เซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ เจ้าของร่วมแมนยู ก็ยังอยากให้อโมริมคุมทีมไปจนจบฤดูกาลนี้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเอง อย่างไรก็ตามแหล่งข่าววงในของสโมสรปีศาจแดงมีการเปิดเผยว่า อโมริมอาจจะตัดสินใจลาออกไปเอง
ด้านซามี่ ม็อกเบล นักข่าวของ “บีบีซี” รายงานว่า โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ โค้ชชาวออสเตรีย ที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าได้รับความสนใจจากแมนยูให้เป็นกุนซือคนใหม่ ถ้ามีการปลดอโมริมออกจากตำแหน่งนั้น กลาสเนอร์ได้รับข้อเสนอสัญญาใหม่จากพาเลซเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังจากที่พาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จ รวมทั้งได้ไปแข่งขันในยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีกอีกด้วย ซึ่งสัญญาของกลาสเนอร์กับพาเลซจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้แล้ว แต่เจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญาในช่วงซัมเมอร์ เพราะต้องการรอดูจนถึงตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ปิดไปก่อนว่าสโมสรมีความทะเยอทะยานในการเสริมทีมแค่ไหน หลังจากตลาดปิดแล้ว และไม่มีการเสริมทีมที่น่าพึงพอใจนัก ทำให้กลาสเนอร์ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องสัญญาใหม่แต่อย่างใด
ม็อกเบลรายงานอีกว่า มีแหล่งข่าวน่าเชื่อถือหลายคนยืนยันว่า กลาสเนอร์เป็นหนึ่งในรายชื่อโค้ชที่แมนยูสนใจจะให้ไปคุมทีมถ้าปลดอโมริมออกจากตำแหน่ง ถึงแม้ว่าวงในขิงแมนยูยังยืนยันว่าไม่มีแผนจะปลดกุนซือชาวดปรตุกีส และไม่มีแคนดิเดทกุนซือคนใหม่ที่เตรียมไว้ก็ตาม