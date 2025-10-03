เซาธ์เกตยังไม่รีบกลับมาคุมทีม แม้มีข่าวแมนยูสนใจ ขอทุ่มเทกับบทบาทใหม่
จากการที่แกเร็ธ เซาธ์เกต อดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษ มีชื่อเป็นตัวเต็งเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถ้ามีการปลดรูเบน อโมริม ออกจากตำแหน่งนั้น
“มิร์เรอร์” รายงานว่า เซาธ์เกตไม่เร่งรีบที่จะกลับมาทำงาน หลังจากเพิ่งลงจากเก้าอี้กุนซือทีมสิงโตคำรามไปไม่นาน แต่เขาก็เปิดกว้างกับการพิจารณาทางเลือกกลับไปทำงานในอนาคต ซึ่งได้มีการศึกษาการแข่งขันทั้งในและนอกสนามอยู่ตลอด รวมทั้งยังรับงานใหม่กับในบทบาทผู้ดำเนินรายการใหม่กับสถานีโทรทัศน์บีบีซี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการพูดในที่สาธารณะและการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจด้วย
ก่อนหน้านี้แดน แอชเวิร์ธ ที่เคยเป็นผู้อำนวยการสโมสรแมนยู วางตัวเซาธ์เกตเอาไว้เป็นกุนซือของแมนยู เพราะมีความสนิทสนมกันดี แต่หลังจากที่แอชเวิร์ธแยกทางกับทีมปีศาจแดง ในการร่วมงานกันแค่ 5 เดือน ทำให้บอร์ดบริหารเลือกอโมริมมาคุมทีมแทน เมื่อปลดอีริก เทน ฮาก ออกจากตำแหน่ง