เท็กซ์เตอร์เจรจาเดชพลขอซื้อเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ อีกรอบ คาดลงตัวยากแบกปัญหาเยอะ
“เดลี่เมล” สื่ออังกฤษ รายงานว่า จอห์น เท็กซ์เตอร์ นักลงทุนชาวอเมริกัน ได้เปิดการเจรจากับนายเดชพล ชาญศิริ ประธานสโมสรเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ชาวไทย ในการซื้อสโมสรนกเค้าแมวไปครอบครอง แต่ข้อตกลงในการซื้อขายยังไม่ความชัดเจน และการเจรจายังห่างไกลที่จะลงตัวในเร็วๆ นี้ เนื่องจากนายเดชพลต้องการขายที่ 100 ล้านปอนด์(4,362 ล้านบาท) แม้มีการคาดการณ์ว่าเขาอาจยอมลดลงเหลือราว 70 ล้านปอนด์(3,054 ล้านบาท) แต่เท็กซ์เตอร์มองว่ายังเป็นราคาที่สูงเกินไป เนื่องจากผู้ซื้อจะต้องเผชิญปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสนามฮิลส์โบโรห์ที่ต้องใช้งบประมาณซ่อมบำรุงจำนวนมาก รวมถึงนักเตะในทีมที่เสียตัวหลักไปหลายรายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา
หลังผ่านไปแล้ว 8 นัด เว้นส์เดย์อยู่ในอันดับรองบ๊วยของลีกแชมเปี้ยนชิพ มีเพียง 6 คะแนน นอกจากนั้นยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกตัดแต้ม จากการที่สโมสรค้างค่าเหนื่อยนักเตะเได้ตามกำหนดอีกครั้ง โดยตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา สโมสรจ่ายเงินล่าช้าไปแล้วถึง 5 ครั้ง
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เท็กซ์เตอร์อยากได้เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ เข้าไปอยู่ในเครืออีเกิ้ล ฟุตบอล โฮลดิ้ง ซึ่งปัจจุบันถือครองทีมใหญ่อย่างโบตาโฟโก และโอลิมปิก ลียง ที่ต่างก็ถูกซื้อกิจการในช่วงที่มีปัญหาการเงินทั้งสิ้น
ก่อนหน้านี้เท็กซ์เตอร์เพิ่งขายหุ้นในสโมสรคริสตัล พาเลซ ให้กับ วู้ดดี้ จอห์นสัน มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน มูลค่าประมาณ 190 ล้านปอนด์(8,289 ล้านบาท) เพื่อช่วยให้พาเลซรอดพ้นจากการตกอันดับไปเล่นในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกแทนที่จะได้สิทธิในยูโรป้าลีก ฤดูกาลนี้ เพราะอยู่ในรายการเดียวกับลียง ที่มีเท็กซ์เตอร์เป็นเจ้าของเช่นกัน แต่การขายหุ้นออกไปกลับไม่เป็นผล พาเลซยังต้องตกไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีก ตามกฎที่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรประบุไว้