ปอสเตโคกลูเข้าใจหัวอกแฟนบอลฟอเรสต์ หลังเรียกร้องให้ปลด แต่ขอเวลาเพื่อพาทีมชนะ
แฟนบอลน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เรียกร้องให้สโมสรปลดอังเก้ ปอสเตโคกลู กุนซือชาวออสเตรเลียแล้ว หลังจากที่พาทีมแพ้คาบ้านให้มิดทิลแลนด์ ทีมจากเดนมาร์ก 2-3 ในศึกยูโรป้าลีก รอบลีก แมตช์ที่ 2 ที่สนามซิตี้ กราวด์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
จากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ทำให้ตลอด 6 เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการที่ปอสเตโคกลูเข้ามาคุมทีมเจ้าป่า เขายังไม่สามารถพาทีมคว้าชัยชนะได้เลย โดยแพ้ไป 4 เสมอ 2 เกม
ปอสเตโคกลูกล่าวว่า แฟนบอลสามารถแสดงความเห็นได้ เพราะพวกเขาผิดหวังกับผลงานที่ออกมา และตัวเองก็ได้ยินความเห็นเหล่านั้น ไม่มีอะไรในวงการฟุตบอลที่สร้างความประหลาดใจให้ตัวเองเลย นี่คือบรรยากาศที่เราอยู่ในตอนนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นทิศทางที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไป ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมได้ ความรับผิดชอบที่ต้องทำ คือทำให้ชัดเจนว่าจะพยายามพาทีมคว้าชัยชยะให้ได้ และสร้างความก้าวหน้าให้กับทีม
“ผมอยากให้ผู้คนมองสิ่งที่ผมทำในแง่บวกมากกว่านี้ แต่สิ่งเดียวที่ผมจะเปลี่ยนความคิดนั้นได้ก็คือการพาทีมชนะในสนามฟุตบอล อย่างไรก็ตาม มันจะไม่เปลี่ยนวิธีที่ผมทำงานอยู่ตอนนี้ เพราะผมเชื่อมั่นในกระบวนการที่เรากำลังทำ และผมก็ไม่คิดว่าเราจะห่างไกลจากการเป็นทีมที่สามารถก้าวข้ามสถานการณ์ลำบากที่เราเจออยู่ แล้วเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้” กุนซือฟอเรสต์กล่าว