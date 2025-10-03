ลูก้า ลูกชายคนรองซีดาน ถูกเรียกตัวติดทีมชาติแอลจีเรีย ลุยคัดบอลโลก
ลูก้า ซีดาน ผู้รักษาประตูวัย 27 ปี ลูกชายของซีเนอดีน ซีดาน ตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศส มีชื่อติดทีมชาติแอลจีเรีย ในการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติแอลจีเรียรอบล่าสุด
ลูก้าเกิดที่เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นลูกชายคนที่ 2 จาก 4 คนของซีดาน และเรียนรู้ทักษธฟุตบอลมาจากอคาเดมีของรีล มาดริด ในช่วงที่พ่อของเขาไปค้าแข้งและคุมทีม ก่อนหน้านี้ลูก้าเคยถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศส ระดับเยาวชนมาแล้วตั้งแต่ยู 16, 17, 18, 19, 20 แต่ไม่เคยเล่นให้ทีมตราไก่ชุดใหญ่มาก่อน
นายทวารวัย 27 ปี เคยลงเฝ้าเสาให้รีล มาดริด 2 แมตช์ ก่อนที่ตะย้ายออกไปอยู่กับราโย บาเยกาโน่ ในปี 2020 ต่อด้วยเออิบาร์ ปี 2022 และเพิ่งย้ายไปเฝ้าเสาให้กรานาด้า เมื่อปี 2024 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในดิวิชั่น 2 ของสเปน
ปู่ของลูก้าเป็นชาวแอลจีเรีย ทำให้เขามีเชื้อสายแอลจีเรีย และเลือกเปลี่ยนสัญชาติตามปู่ ก่อนถุกเรียกติดทีมชาติครั้งแรก
สำหรับผลงานของแอลจีเรียในฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก รั้งจ่าฝูงของกลุ่มจี โซนแอฟริกา ขอแค่ชนะอีกเกมเดียวก็จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายทันที โดยแมตช์ต่อไปจะออกไปเยือนโซมาเลีย ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้