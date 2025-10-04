อโมริมยันเองไม่คิดลาออกจากกุนซือแมนยู แต่ไม่รู้อนาคตจะได้อยู่นานขนาดไหน
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า จากผลงานที่ย่ำแย่ของทีมปีศาจแดงในช่วงต้นฤดูกาลนี้ แพ้ไปแล้ว 4 จาก 7 นัด รวมทุกรายการ ไม่มีใครไม่รับรู้ถึงเรื่องนี้ ทุกคนในทีมรู้ดีว่าเราต้องทำผลงานให้ดี เราจะต้องไปถึงจุดที่ไม่มีใครทำได้ เพราะแมนยูเป็นสโมสรใหญ่ มีสปอนเซอร์มากมาย มีเจ้าของสโมสรถึง 2 กลุ่มด้วยกัน การได้มาคุมทีมอย่างแมนยูเป็นเหมือนความฝัน และอยากทำงานที่นี่ต่อไป อยากสู้ต่อ แต่ยอมรับว่าทีมมีปัญหา
อโมริมกล่าวอีกว่า ไม่ได้คิดถึงเรื่องลาออก อยากให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ดบริหารเท่านั้น ยอมรับว่าบางครั้งก็คิดถึงเรื่องนี้เมื่อทีมแพ้ เพราะรู้สึกผิดหวัง แต่การที่ต้องตัดสินใจจากที่นี่ไปเป็นเรื่องยากมาก ถ้าต้องไปแบบที่ไม่ได้ทำทุกอย่างให้สำเร็จก่อน ถ้าถามว่าตัวเองจะได้รับการหนุนหลังให้ทำทีมต่อไปในระยะยาวหรือไม่ ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดกันในเรื่องนี้ แต่ต้องทำผลงานที่ดีออกมาให้เห็นเท่านั้น
นอกจากนั้นแมนยูมีแผนที่จะไปเตะอุ่นเครื่องในช่วงกลางคืน เพื่อหารายได้เข้าสโมสร โดยคาดว่าจะไปเก็บตัวและอุ่นเครื่องที่ตะวันออกกลาง ในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้า อโมริมกล่าวว่า เราจำเป็นต้องทำ เพราะการที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรป ทำให้ต้องหารายได้มาชดเชยในหลายจุด รวมทั้งเรื่องของแฟนบอลแะลงบประมาณด้วย แต่เราก็ตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกัน