ทีมซาอุฯวัดใจบรูโน่ ยื่นข้อเสนอล่อให้ทิ้งแมนยูตลาดหน้าหนาว
“แมนเชสเตอร์ อีฟนิ่งนิวส์” รายงานว่า บรูโน่ แฟร์นานเดส กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดี โปรลีก แต่เลือกที่จะอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อไปนั้น อาจจะย้ายออกไปในตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ทีมจากลีกซาอุฯจะลองยื่นข้อเสนอให้แมนยูและบรูโน่พิจารณาอีกครั้งในตลาดหน้าหนาว ซึ่งกองกลางวัย 31 ปี สามารถเรียกค่าเหนื่อยมากกว่าที่รับจากแมนยูได้มากถึง 2 เท่า หรอ 700,000 ปอนด์(30 ล้านบาท) ต่อสัปดาห์ หลังจากหักภาษีแล้ว ถ้าตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมในลีกเศรษฐีน้ำมัน
นอกจากทีมในซาอุดี โปรลีกแล้ว ก็มีโอกาสที่บรูโน่จะย้ายไปร่วมทีมใหญ่ในยุโรป เนื่องจากเขาไม่ติดเรื่องคัพไทร์ ฟุตบอลสโมสรยุโรป สามารถลงช่วยทีมที่ย้ายไปได้ เพราะฤดูกาลนี้แมนยูไม่ได้ไปเล่นในรายการไหนเลย