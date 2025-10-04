ทูเคิลชี้ไม่เรียกเบลลิงแฮมติดทีมสิงโต เพราะแข้งที่มีผลงานดีมาก แต่ยังมีโอกาสคัมแบ๊ก
โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ กล่าวถึงการเรียกตัวนักเตะติดทีมสิงโตคำรามรอบล่าสุด ที่ไม่มีจู๊ด เบลลิงแฮม มิดฟิลด์จากรีล มาดริด ร่วมทีมมาด้วย ว่า การที่สื่อออกมาวิจารณ์อังกฤษจะไม่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ได้ ถ้าขาดมิดฟิลด์ที่สร้างสรรค์เกมได้ดีที่สุดอย่างเบลลิงแฮมไปนั้น ใครที่สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้บ้าง ส่วนตัวมองว่าแคมป์ทีมชาติรอบที่ผ่านมาเป็นแคมป์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมแล้ว และการที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมเอาชนะเซอร์เบียได้เพียงเกมเดียว ก็มากพอที่จะตัดสินได้ว่าเขาคิดถูก จึงยึดทีมเดิมกับแคมป์ที่แล้วเป็นหลัก
เบลลิงแฮมไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษ รอบก่อนหน้านี้เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดไหล่ แต่ก็กลับมาลงสนามให้รีล มาดริด ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
ทูเคิลกล่าวอีกว่า การคุมทีมชาติก็เหมือนกับการคุมฟุตบอลระดับสโมสร ต้องมีแกนหลัก 2 คน คือ นักเตะระดับท็อป และกัปตันทีม เราต้องการศักยภาพในสนามที่ดีที่สุด ในแชมเปี้ยนส์ลีก หลังจากนั้นในวันเสาร์ ทั้งคู่ก็ต้องเล่นในเกมลีก การที่ไม่เปลี่ยนทีมเลย ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เชื่อมั่นในนักเตะในนักเตะคนอื่นๆ และนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามจะไม่ใช่คนสำคัญ ก็ไม่ได้คิดแบบนั้น ถ้าถามว่าเบลลิงแฮมจะกลับมาติดทีมชาติหรือไม่ มันอาจจะมีแนวทางที่ต่างออกไป แต่ผลลัพธ์อาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้
“สปิริตของทีมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เราต้องการพัฒนาบางอย่างให้พิเศษขึ้น และเชื่อว่าแฟนบอลรู้สึกได้ว่านักเตะต่างอยากที่จะเล่นร่วมกัน เมื่อเป็นแบบนั้นแล้วนักเตะจะทุ่มเททุกอย่าง เห็นได้ชัดจากเกมที่ชนะเซอร์เบีย 5-0 ในฟุตบอลโก 2026 รอบคัดเลือก ผมยังเชื่อว่าจู๊ดจะช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น และเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้ เขามีโอกาสกลับมาติดทีมชาติ แต่ก็ต้องแย่งตำแหน่งกัน ไม่มีใครได้รับการการันตีว่าติดทีม มีแค่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเป็นตัวหลัก แต่อีก 80 เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องสู้กันเพื่อติดทีมเข้ามา” กุนซือทีมสิงโตคำรามกล่าว
สำหรับโปรแกรมของทีมชาติอังกฤษ ในเดือนตุลาคม วันที่ 9 ตุลาคม อุ่นเครื่องกับเวลส์ ที่สนามเวมบลีย์ และวันที่ 14 ตุลาคม ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก ไปเยือนลัตเวีย