แฟมิลี่ บิสซิเนส หนุน ฉาน ยูไนเต็ด 1 ปี หวังยกระดับสู้สโมสรใหญ่ในอาเซียน
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโอตารุ มาสะ ซูชิ ไอคอน สยาม ยามาดะ คาซึโฮะ ประธาน แฟมิลี่ บิสซิเนส เมเนจเมนต์ กรุ๊ป ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุน นอง มยินต์ ไว ประธานสโมสรฟุตบอลฉาน ยูไนเต็ด ทีมในเมียนมา เนชั่นแนล ลีก ในการสนับสนุนทีมแชมป์ลีกเมียนมา เป็นเวลา 1 ปี
ยามาดะ คาซึโฮะ กล่าวว่า แฟมิลี่ บิสซิเนส เมเนจเมนต์ กรุ๊ป ทำธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจของบริษัทต่างๆ ในอาเซียนมากมาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาฟุตบอลในอาเซียน และต่อยอดธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคอาเซียนไปข้างหน้า จึงได้เข้ามาสนับสนุนฉาน ยูไนเต็ด ที่ต้องการพัฒนาสโมสรให้สามารถสู้กับสโมสรอื่นๆ ในระดับอาเซียนได้ โดยจะสนับสนุนทั้งงบประมาณ และด้านอื่นๆ ในระยะเวลา 1 ปี และถ้าการร่วมงานกันเป็นไปได้ด้วยดี ก็จะมีการสนับสนุนระยะยาวในอนาคต รวมทั้งมีแผนที่จะมาสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก ในเร็วๆ นี้ด้วย
ด้าน คุน นอง มยินต์ ไว กล่าวว่า ฉาน ยูไนเต็ด เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จอย่างในลีกฟุตบอลอาชีพของเมียนมา ได้แชมป์ลีกสูงสุดมาแล้ว 5 สมัยหลังสุดติดต่อกัน แต่ในระดับอาเซียนหรือเอเชีย สโมสรยังสู้ทีมระดับหัวแถวไม่ได้ จึงมีแนวคิดในการหาผู้สนับสนุน เพื่อพัฒนาทีมให้สู้กับทีมใหญ่จากไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ให้ได้ โดยเฉพาะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน “ช็อปปี้ คัพ” และฟุตบอลสโมสรเอเชีย อย่าง “เอเอฟซี ชาลเลนจ์ ลีก” เชื่อมั่นว่าการได้รับการสนับสนุนจากแฟมิลี่ บิสซิเนส เมเนจเมนต์ กรุ๊ป จะช่วยยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นได้