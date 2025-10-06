เป๊ปดีใจทำสถิติคุมทีมชนะ 250 นัดเร็วสุด อยากชวน 3 กุนซือที่ทำได้ก่อนหน้านี้มาดินเนอร์กัน
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทำผลงานเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมคว้าชัยชนะครบ 250 นัด ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ได้เร็วที่สุด จากการคุมทีมลงสนาม 349 นัด ทำลายสถิติเดิมของเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ที่เคยทำไว้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งชนะ 250 นัดได้ จากการคุมทีม 404 นัด
เป๊ปกล่าวถึงการสร้างสถิติใหม่หลังจบเกมที่พาทีมเรือใบสีฟ้าบุกชนะเบรนท์ฟอร์ด 1-0 ที่จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดียม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ว่า อยากจะชวนเฟอร์กูสัน รวมทั้งอาร์แซน เวนเกอร์ และเดวิด มอยส์ ที่เคยคุมทีมชนะ 250 นัดมาก่อนหน้านี้ กินข้าวเย็นด้วยกัน คงจะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ร่วมโต๊ะอาหารกัน ที่สำคัญทำเขาทำงานในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว 10 ฤดูกาล การชนะ 250 นัดเป็นชัยชนะที่มากมาย การที่ทำได้เร็วกว่าโค้ชคนอื่นเพราะเราชนะมาเยอะมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เรื่องนี้ แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีมาก และจะเชิญทั้ง 3 คนมาดินเนอร์กันในสักวันหนึ่ง และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
กุนซือชาวสเปนกล่าวอีกว่า แมตช์กับเบรนท์ฟอร์ด เราเล่นในครึ่งแรกกันได้ดีมาก หลายจุดเรียกได้ว่าเกือบจะดีที่สุด ปัญหาที่เจอ คือ เมื่อมีโอกาสแต่จบสกอร์ไม่ได้ ผู้รักษาประตูคู่แข่งก็ป้องกันได้ดี การนำแค่ 1-0 ทำให้ครึ่งยากเจองานยากมากๆ อย่างไรก็ตามก็รู้สึกดีใจที่ชนะ เพราะนับตั้งแต่เกมชนะแมนยู 3-0 เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆ กระบวนการพัฒนาทีมเป็นไปได้ด้วยดี เมื่อเราชนะหมายถึงว่าเราเล่นได้ดี แต่การนำแค่ 1-0 อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เราเล่นเกมรับกันได้เหนียวแน่น ฤดูกาลก่อนเราไม่สามารถบุกมาชนะที่นี่ได้ แต่ฤดูกาลนี้เราทำได้แล้ว