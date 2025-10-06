ปอสเตโคกลูยังพร้อมสู้กับฟอเรสต์ต่อ แม้พาทีมชนะไม่เป็น จ่อหารือเจ้าของเพื่อกู้วิกฤติ
อังเก้ ปอสเตโคกลู ผู้จัดการทีมน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ กล่าวหลังจากพาทีมบุกแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก ที่สนามเซ้นต์เจมส์ ปาร์ก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งยังไม่สามารถพาทีมชนะเลยตลอด 7 นัดที่เข้ามาคุมทีม ว่า จะมีการหารือกับเจ้าของสโมสรและทุกคนที่สโมสรเกี่ยวกับสถานการณ์ของผม ว่าเรากำลังอยู่ในจุดไหนและเราจำเป็นต้องทำอะไร เมื่อถูกประเมินผลงานในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ และคุมทีมแค่ 7 เกม ก็คงทำอะไรไม่ได้ ตัวเขาเองมีทางเลือกที่จะนั่งอยู่บนโซฟา ดูเกมอยู่บ้านเฉยๆ ก็ได้ ไม่ต้องมาอยู่ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ แต่เลือกอยู่ตรงนี้ อยากอยู่ตรงนี้มากกว่า เพราะชอบการต่อสู้ ถ้าคนภายนอก หรือแม้แต่คนในทีมบางคน คิดว่าเขาไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ มันก็ไม่กระทบอะไรกับตัวเองเลย เขารับงานนี้โดยรู้ดีอยู่แล้วว่ามันคือความท้าทายครั้งใหญ่ เพราะสิ่งที่เราพยายามทำคือการเปลี่ยนทิศทางของสโมสร และมั่นใจมากว่าเราจะทำได้สำเร็จ
กุนซือชาวออสเตรเลีย กล่าวอีกว่า ในขณะที่ตัวเขาเองอายุ 60 ปี แล้วยังยืนคุมทีมในพรีเมียร์ลีก จึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และพร้อมสู้ แม้รู้ว่าจะต้องโดยต่อยแน่ๆ ทุกสัปดาห์ต้องมีผู้จัดการทีมคนหนึ่งถูกจับตามอง และตอนนี้ก็เป็นคิวของตัวเขาเอง
“ฟุตบอลมันก็แบบนี้ สนุกดีใช่ไหมล่ะ อาทิตย์นี้เป็นผม สัปดาห์หน้าอาจเป็นคนอื่น ผมไม่ใช่คนที่ชอบวิตกกังวลอะไรหรอก ผมไม่แคร์ด้วยซ้ำ ถ้าใครคิดว่าผมไม่ได้สนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ พวกเขาคงไม่รู้จักผมดีพอ” ปอสเตโคกลูกล่าว