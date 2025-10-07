อุซเบฯตั้งคันนาวาโร่ คุมทีมลุยบอลโลก รอบสุดท้าย
สหพันธ์ฟุตบอลอุซเบกิสถานแต่งตั้งฟาบิโอ คันนาวาโร่ โค้ชชาวอิตาเลียน เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เพื่อเตรียมทีมลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย ที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพในปีหน้า
อุซเบกิสถานการันตีการได้ไปลุยฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย แน่นอนแล้ว ซึ่งนับเป็นการได้ไปเวิลด์คัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยก่อนหน้านี้ซเรคโก้ คาตาเนช คุมทีมได้ลุ้นไปลุยฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย แต่ขอลาออกเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ทำให้มีการแต่งตั้งติจิมูร์ คาปาดเซ่ เข้ามาสานงานต่อ ถึงแม้ว่าคาปาดเซ่จะพาทีมประสบความสำเร็จได้ไปลุยฟุตบอลโลก 2026 ได้ แต่ก็ไม่ได้มีการต่อสัญญาออกไปแต่อย่างใด
ขณะที่คันนาวาโร่ที่เคยร่วมทีมชาติอิตาลี คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2006 ไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นโค้ชนัก หลังจากเคยคุมทั้งกว่างโจว เอเวอร์แกรนด์, อัล นาสเซอร์, เทียนจิน ฉวนเจี้ยน, ทีมชาติจีน เคยพากว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ คว้าแชมป์ไชนีส เอฟเอ ซุปเปอร์คัพ ในปี 2018 และไชนีส ซุปเปอร์ลีก เมื่อปี 2019 ก่อนกลับไปทำงานในยุโปรกับเบเนเวนโต้, อูดิเนเซ่ ในอิตาลี ต่อด้วยคุมดินาโม ซาเกร็บ ในลีกโครเอเชีย เมื่อฤดูกาลก่อน แต่ทำผลงานไม่ดี และโดนวิจารณ์อย่างหนัก จนแยกทางกันในที่สุด ทั้งๆ ที่คุมทีมได้ 3 เดือนเท่านั้น