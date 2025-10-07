เคนไม่ปิดโอกาสกลับอังกฤษ แต่ความเป็นไปได้น้อยลงกว่าเดิม
แฮร์รี่ เคน กองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษ เปิดเผยระหว่างการเก็บตัวในแคมป์ทีมสิงโตคำรามว่า มีโอกาสที่จะต่อสัญญาอยู่กับบาเยิร์น มิวนิก ทีมดังในบุนเดสลีก้า เยอรมนี ออกไป ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการเจรจาเรื่องนี่กันแต่อย่างใด แต่ถ้ามีโอกาสก็จะคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ต้องดูว่าในปีหน้าจะเป็นอย่างไร เราจะประสบความสำเร็จอะไรบ้าง ซึ่งตอนนี้บอกได้แค่ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากๆ กับบาเยิร์น และไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่น
เคนกล่าวอีกว่า การจะกลับไปค้าแข้งที่อังกฤษ ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าถามก่อนที่จะย้ายไปบาเยิร์น ก็คงต้องบอกว่าจะกลับไปแน่นอน แต่หลังากเล่นลีกนอกประเทศมา 2 ปี ทำให้ความคิดนั้นลดลงไปเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่กลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีก สิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ คือ เมื่อมีโอกาสต่างๆ เข้ามา ในแต่ละช่วงเวลา ทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางเอง แต่ตอนนี้ขอทุ่มเทเต็มร้อยให้กับบาเยิร์นเท่านั้น ถึงแม้จะทำผลงานได้ดีมากๆ แต่ก็อยากทำให้ดีกว่านี้อีก
เคนทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงครบ 100 ประตูให้สโมสรใดสโมสรหนึ่้งเร็วที่สุดใน 5 ลีกใหญ่ของยุโรป ด้วยการลงสนามให้บาเยิร์นไป 104 นัดเท่านั้น