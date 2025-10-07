เอริกยุติเทกโอเวอร์สเปอร์สแล้ว หลังยืนยันไม่ขาย
บรู๊กลิน เอริก เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา จะไม่ยื่นข้อเสนอในการเทกโอเวอร์อสโมสรท็อตแนม ฮอตสเปอร์อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่สเปอร์สยืนยันว่าจะไม่ขายสโมสรแต่อย่างใด ถึงแม้ว่ากฎการเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการของสหราชอาณาจักรกำหนดว่า หลังจากการแสดงความสนใจถูกปฏิเสธ กลุ่มของเอริกต้อง ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 24 ตุลาคม หรือประกาศว่าจะไม่ดำเนินการต่อ ซึ่งก็ได้มีการยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเดินหน้าต่อในการซื้อสโมสรในกรุงลอนดอน
เอริกได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพูดคุยกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และตัวแทนของครอบครัวลูอิสตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เขามีความเคารพอย่างสูงต่อสโมสร ผู้นำ และแฟนบอลของพวกเขา และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน
ทั้งนี้ บอร์ดบริหารของสเปอร์สได้ปฏิเสธการแสดงความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนเป็นครั้งที่ 3 แล้ว นับตั้งแต่ดาเนียล เลวี่ ประธานบริหารของสโมสร ลาออกแบบกะทันหันในเดือนกันยายน