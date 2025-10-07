สโตนส์เปิดใจเกือบแขวนสตั๊ดฤดูกาลที่แล้ว เพราะเจ็บบ่อย
จอห์น สโตนส์ ปาราการหลังทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาเปิดใจว่าเขาเกือบแขวนสตั๊ดในช่วงฤดูกาลที่แล้ว เพราะรู้สึกว่าหมดความท้าทายในการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้ว
สโตนส์กล่าวกับ “บีบีซี” ว่า ฤดูกาลที่แล้ว เป็นฤดูกาลที่หนักมากสำหรับตัเวอง หนักจนถึงจุดที่ว่าอยากจะเลิกเล่นฟุตบอล ไม่อยากเล่นต่อไปแล้ว และอยากจะไปทำอะไรที่เหมาะกับพลังที่มีอยู่ แต่กยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ซึ่งเป้นจุดที่ยากจริงๆ หวังว่าจะไม่กลับไปเจอกับความรู้สึกแบบนั้นอีก
กองหลังวัย 31 ปี โดนอาการเจ็บเท้าและกล้ามเนื้อหลังต้นขาเล่นงานในฤดูกาลก่อน ทำให้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียง 11 นัดเท่านั้น อย่างไรก็ตามฤดูกาลนี้ลงเล่นไป 4 จาก 7 เกมแรกของพรีเมียร์ลีกไปแล้ว และกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้ง ในการเรียกตัวรอบล่าสุด