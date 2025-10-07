บาเยิร์นลุยจีบเกฮีแล้ว พร้อมแย่งตัวกับหลายทีมใหญ่
ฟลอเรียน แพลทเทนเบิร์ก นักข่าวของ “สกาย เยอรมนี” รายงานว่า บาเยิร์น มิวนิก เริ่มต้นการเจรจาในการคว้าตัวมาร์ค เกฮี กองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตัล พาเลซ ไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวแล้ว หลังจากกองหลังวัย 25 ปี จะหมดสัญญากับต้นสังกัดในซัมเมอร์หน้า และมักซ์ เอเบิร์ล ผู้อำนวยการสโมสรบาเยิร์นชื่นชอบในตัวกองหลังรายนี้มากๆ
อย่างไรก็ตามทีมเสือใต้ต้องแย่งชิงเกฮีกับทั้งลิเวอร์พูล รีล มาดริดและบาร์เซโลน่าที่แสดงความสนใจมาก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ โอกาสที่บาเยิร์นจะได้เกฮีไปร่วมทีมก็มีเช่นกัน เพราะมีไมเคิล โอลิเซ่ ปีกที่เคยเล่นด้วยกันที่พาเลซ ค้าแข้งอยู่ในถิ่นอัลลิอันซ์ อารีน่า ทำให้กองหลังทีมชาติอังกฤษอาจจะตัดสินใจกลับไปร่วมงานกับโอลิเซ่อีกครั้ง