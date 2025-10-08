อัลบาประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่น อินเตอร์ ไมอามีคว้าเรกีล่อนเป็นตัวแทน
ฆอร์ดี้ อัลบา กองหลังชาวสเปนวัย 36 ปี ของอินเตอร์ ไมอามี ประกาศเลิกเล่นหลังจบเมเจอร์ลีก สหรัฐอเมริกา ฤดูกาลนี้จบลงในเดือนธันวาคม
อัลบาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ว่า ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยความรู้สึกที่สวยงาม
อัลบาเริ่มต้นฝึกวิชาฟุตบอลจากลา มาเซีย ศูนย์ฝึกเยาวชนของบาร์เซโลน่า ก่อนไปเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับบาเลเนซีย จนกระทั่งปี 2012 ก็ได้ย้ายไปเล่นให้บาร์ซ่า ขึ้นแท่นเป็นแบ๊กซ้ายที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกในช่วงหนึ่ง คว้าแชมป์ลาลีก้า 6 สมัย สแปนิชคัพ 5 สมัย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย และฟุตบอลสโมสรโลก 1 สมัย ใน 11 ปีที่อยู่กับบาร์ซ่า รวมทั้งความแชมป์ยูโร 2012 กับทีมชาติสเปน เคยลงสนามในนามทีมชาติ 93 นัด ยิงไป 9 ประตู
“ดิ แอธเลติค” รายงานว่า หลังจากอัลบาประกาศจะเลิกเล่น อินเตอร์ ไมอามี ก็ได้หาตัวแทนมาแล้ว ด้วยการเจรจาคว้าตัวเซร์คิโอ้ เรกีล่อน แบ๊กซ้ายสเปน ที่ปัจจุบันไม่มีสังกัด ไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว ซึ่งการเจรจาคืบหน้าไปมาก แต่เรกีล่อนจะสามารถลงเล่นให้ทีมในฤดูกาล 2026
เรกีล่อน วัย 28 ปี หมดสัญญากับท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ในอังกฤษ เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมไหนเลย
ทั้งนี้ นอกจากอัลบาที่ประกาศจะเลิกเล่นแล้ว เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ แดนกลางสเปน ก็ประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลนี้แล้วเช่นกัน
