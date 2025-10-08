เฮนโด้รับทำใจยากหลังลาลิเวอร์พูล ดูเกมเตะของทีมไม่ได้
จอร์แดน เฮนเดอร์สัน มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษ วัย 35 ปี ออกมาเปิดใจว่า หลังจากตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอัล เอตติฟาค ในซาอุดี โปรลีก เมื่อปี 2023 ก็ไม่สามารถดูเกมเตะของทีมหงส์แดงผ่านทางการถ่ายทอดสดได้เลย เพราะอยู่กับลิเวอร์พูลมาถึง 12 ปี การย้ายออกจากทีมไปเป็นเรื่องที้ทำใจยากมาก รู้สึกแย่อยู่ช่วงหนึ่ง ไม่สามารถดูการแข่งขันของลิเวอร์พูลได้ และติดตามการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกน้อยมากๆ ในช่วงนั้น
“เมื่อคุณอยู่กับสโมสรแห่งนั้นมานานมากๆ ก็จะผูกติดไปกับมัน ไม่ว่าจะเลิกเล่นไปแล้วหรือย้ายออกไป ช่วงแรกๆ มันยากมาก แต่เวลาจะช่วยให้คุณทำใจได้ แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้” อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลกล่าว
เฮนเดอร์สันที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับเบรนท์ฟอร์ด กล่าวอีกว่า การเลือกย้ายไปเล่นในซาอุดี โปรลีก ตอนนั้น รู้สึกว่าอยากจะไป และมีหลายเหตุผล แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ อยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง และในเวลานั้นมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้ว แต่หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าการได้กลับไปเล่นฟุตบอลในยุโรปจะดีที่สุด จึงย้ายไปอาแจ็กซ์ ซึ่งเป้นช่วงเวลาที่ดีมากๆ