สมาคมบอลมาเลเซียเตรียมอุทธรณ์ฟีฟ่า ยัน 7 แข้งเป็นพลเมืองถูกต้อง
จากกรณีที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) กล่าวหาสมาคมฟุตบอลมาเลเซียว่าปลอมแปลงเอกสารการเป็นพลเมืองของ 7 นักเตะต่างชาติเพื่อให้เล่นให้ทีมชาติมาเลเซีย และลงโทษแบนนักเตะทั้ง 7 คนจากการลงสนามให้ทีมชาติมาเลเซียเป็นเวลา 1 ปี ปรับคนละ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ (81,250 บาท) รวมถึงปรับสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย 438,000 ดอลลาร์สหรัฐ (14.24 ล้านบาท) ตั้งแต่เดือนกันยายน และเพิ่งออกแถลงการณ์ในประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด สมาคมฟุตบอลมาเลเซียออกแถลงการณ์ว่าเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของฟีฟ่าแล้ว โดยออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และนักฟุตบอลทั้ง 7 คนเป็นพลเมืองมาเลเซียถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกล่าวอ้างที่ว่าทั้งหมดรับรู้เรื่องการปลอมแปลงเอกสารนั้นไม่เป็นความจริงและไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนในประเด็นดังกล่าว โดยจะยื่นอุทธรณ์พร้อมอ้างอิงเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลมาเลเซีย
ขณะที่ฮันนาห์ โยวห์ รัฐมนตรีกีฬาของมาเลเซีย เผยผ่านแถลงการณ์ว่า สมาคมฟุตบอลมาเลเซียต้องยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้ จะมัวนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ และต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน เนื่องจากแฟนบอลต่างรู้สึกโกรธเคือง เจ็บปวด และผิดหวังอย่างมาก
ทั้งนี้ กฎข้อหนึ่งของฟีฟ่าระบุว่า นักฟุตบอลที่เกิดและโตในต่างประเทศสามารถลงเล่นให้ทีมชาติหนึ่งๆ ได้ หากปู่ย่าตายายซึ่งมีสายเลือดเดียวกันเกิดในประเทศนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สมาคมฟุตบอลประเทศต่างๆ โอนสัญชาตินักเตะให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ฟีฟ่าพบว่านักเตะ 7 คนของทีมชาติมาเลเซียซึ่งโดนลงโทษดังกล่าวไม่ได้มีปู่ย่าตายายที่เกิดในมาเลเซียอย่างที่กล่าวอ้าง แต่เกิดที่อาร์เจนตินา บราซิล เนเธอร์แลนด์ และสเปนต่างหาก
แถลงการณ์ของฟีฟ่าระบุว่า สมาคมฟุตบอลมาเลเซียยอมรับว่าได้รับการติดต่อจากเอเจนซีเอกชนเรื่องเชื้อชาติของนักเตะ และไม่ได้เช็กความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นของจริงหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบของฟีฟ่าพบหลักฐานสูติบัตรที่ขัดแย้งกับข้อมูลเอกสารของทางมาเลเซีย ซึ่งการได้มาซึ่งเอกสารเหล่านี้ทำได้โดยง่าย จึงเป็นความสะเพร่าของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียในเรื่องนี้
ฮอร์เก้ ปาลาซิโอ รองประธานคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่ากล่าวว่า การปลอมแปลงเอกสารคือรูปแบบหนึ่งของการโกง ไม่เพียงการบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้นักเตะสามารถลงสนามให้ทีมชาติได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการทำผิดหลักการแฟร์เพลย์อันเป็นคุณค่าของวงการกีฬาอีกด้วย
สำหรับนักเตะทั้ง 7 คน ประกอบด้วย นักเตะที่เกิดในสเปน 3 คน คือ กาเบรียล เฟลิเป้ อาร์โรชา, ฟาคุนโด โทมัส การ์เซส และฆอน อิราซาบาล อิกาอูร์กุย, นักเตะที่เกิดในอาร์เจนตินา 2 คน คือ โรดริโก้ ฮูเลียน โฮลกาโด้ และอิมาโนล ฮาเวียร์ มาชูก้า, นักเตะที่เกิดในเนเธอร์แลนด์ 1 คน คือ เอคเตอร์ อเลฮานโดร และนักเตะที่เกิดในบราซิล 1 คน คือ เชา วิตอร์ บรันเดา ฟิไกรเรโด้ โดยทั้ง 7 คน ต่างลงสนามในเกมที่ทีมเสือเหลืองถล่มเวียดนาม 4-0 ในฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก เมื่อเดือนมิถุนายน