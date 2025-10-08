โรนัลโด้ นักเตะมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์คนแรกของโลก
สำนักข่าว “บลูมเบิร์ก” รายงานว่า คริสเตียโน่ โรนัลโด้ แข้งดังชาวโปรตุกีสของสโมสรอัล นาสเซอร์ ในซาอุดี โปรลีก ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นนักฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (32,500 ล้านบาท)
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ดัชนีเศรษฐีพันล้านของบลูมเบิร์ก (Bloomberg Billionaires Index) ซึ่งติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบรรดาบุคคลที่รวยที่สุดในโลกที่มีทรัพย์สินเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ได้ปรากฏชื่อของโรนัลโด้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยประเมินยอดรวมค่าเหนื่อย การลงทุน และรายได้จากสปอนเซอร์ต่างๆ ของโรนัลโด้รวมแล้วสูงถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (45,500 ล้านบาท)
บลูมเบิร์กระบุว่า เฉพาะค่าเหนื่อยอย่างเดียว โรนัลโด้มีรายได้ส่วนนี้ระหว่างปี 2002-2023 ที่ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (17,875 ล้านบาท) โดยตอนที่เขาย้ายร่วมทีมอัล นาสเซอร์ เมื่อปี 2022 โรนัลโด้กลายเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ 177 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,752.5 ล้านบาท) ส่วนสัญญาใหม่ 2 ปีที่เขาเพิ่งเซ็นไปกลางปีนี้ มีมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (13,000 ล้านบาท)
นอกจากนี้เขายังมีรายได้จากสปอนเซอร์อีกหลายราย ก้อนใหญ่ๆ อาทิ สัญญา 10 ปีกับ “ไนกี้” ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาเจ้าใหญ่ ซึ่งจ่ายให้เขาตกปีละ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (585 ล้านบาท)
สำหรับลิโอเนล เมสซี่ แข้งเทพชาวอาร์เจนไตน์ คู่ปรับตลอดกาลของโรนัลโด้ ซึ่งปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับอินเตอร์ ไมอามี ในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกานั้น บลูมเบิร์กระบุว่า เขาได้รับค่าเหนื่อยก่อนหักภาษีรวมแล้วกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (19,500 ล้านบาท) ตลอดชีวิตการค้าแข้ง ส่วนตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา เขามีรายได้การันตีปีละ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (650 ล้านบาท) หรือคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ที่โรนัลโด้ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน