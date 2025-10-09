แรทคลิฟฟ์ประเมินอโมริมต้องใช้เวลาสร้างแมนยู 3 ปี ชี้สื่อกดดันหนัก เพราะคิดว่าเป็นงานง่าย
เซอร์จิม แรทคลิฟฟ์ เจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยใน ไทม์ส บิสซิเนส พอดแคสต์ ถึงอนาคตของรูเบน อโมริม กุนซือทีมปีศาจแดงคนปัจจุบัน ที่ทำผลงานไม่ดีนัก ว่า อโมริมต้องการเวลา 3 ปี ในการที่จะทำให้เห็นว่าเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสื่อเองที่กดดันเขา พวกเขาต้องการเห็นความสำเร็จในช่วงข้ามคืน เหมือนแค่กดปุ่มก็เกิดขึ้นได้ คุณไม่สามารถบริหารสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยการตัดสินใจแบบฉาบฉวยตามเสียงของนักข่าวที่ออกมาพูดเพ้อเจ้อทุกสัปดาห์ได้หรอก
แรทคลิฟฟ์กล่าวถึงการที่โดนวิจารณ์จากการปลดพนักงาน ยกเลิกสวัสดิการต่างๆ ที่มีมาอย่างยาวนาน หลังเข้ามาบริหารสโมสร ว่า หลายเรื่องในสโมสรใช้เงินจำนวนมาก ถึงแม้จะมีคนเก่งมากมายในสโมสร แต่ก็เต็มไปด้วยความเฉื่อยชา ไม่ทุ่มเท และมีจำนวนพนักงานที่มากเกินไป การยกเลิกอาหารฟรีให้พนักงานโดนวิจารณ์อย่างหนัก แต่ก็ไม่เคยมีใครมาเลี้ยงข้าวเขาฟรีเหมือนกัน
“ทีมฟุตบอลมีอยู่ 2 ด้าน ด้านธุรกิจและด้านกีฬา เมื่อคุณมีคสามสามารถในการทำกำไร ก็จะมีเงินสดจำนวนมาก สามารถสร้างทีมให้แข็งแกร่งได้มาก ถ้ามองผลประกอบการของเราในปีที่แล้ว เรามีรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร และมีกำไรเป็นอันดับสองตลอดกาล ตัวเลขเหล่านี้จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ ในมุมมองของผม แมนยูจะกลายเป็นสโมสรฟุตบอลที่ทำกำไรมากที่สุดในโลก และจากตรงนั้น ผมหวังว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางฟุตบอลในระดับสูงอย่างยั่งยืนในระยะยาว” แรทคลิฟฟ์กล่าว