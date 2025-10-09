เรนเจอร์สเตรียมเจรจาเจอร์ราร์ดให้กลับมาคุมทีมอีกครั้ง
“บีบีซี” รายงานว่า สตีเว่น เจอร์ราร์ด อดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูล ที่ว่างงานอยู่ในตอนนี้ จะมีการเจรจากับเรนเจอร์ส ทีมดังในสกอตติช พรีเมียร์ชิพ เพื่อกลับไปคุมทีมอีกครั้ง หลังที่เรนเจอร์สเพิ่งปลดรัสเซลล์ มาร์ติน ออกจากตำแหน่งไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
แหล่งข่าวเปิดเผยกับบีบีซีว่า บอร์ดบริหารของเรนเจอร์สมีเจอร์ราร์ดเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ ในการตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ ซึ่งแฟนบอลเองก็อยากให้เขากลับมาพาทีมประสบความสำเร็จอีกครั้ง
โค้ชวัย 45 ปี เคยคุมทีมระหว่างปี 2018-2021 และพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ 10 ปี ก่อนจะไปเป็นผู้จัดการทีมของแอสตัน วิลล่า ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และไปคุมทีมอัล เอตติฟาค ในซาอุดี โปรลีก ก่อนจะแยกทางกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
เจอร์ราร์ดได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษว่า อยากจะทำงานกับทีมที่สู้เพื่อชัยชนะ หลังจากว่างงานก็มี 5-6 ทีมที่ติดต่อเข้ามาให้ไปทำงาน แต่มองว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะกลับไปทำงาน
มาร์ตินคุมทีมเรนเจอร์ส 17 แมตช์รวมทุกรายการ ชนะได้เพียง 5 นัดเท่านั้น หลังผ่านเกมลีกไป 7 นัด รั้งอันดับ 8 ในตารางลีกสูงสุดของสกอตแลนด์ ตามหลังฮาร์ทส์ ทีมจ่าฝูงถึง 11 คะแนน