ทูเคิลบ่นกองเชียร์อังกฤษในเวมบลีย์เงียบเกินไป ทั้งๆ ที่ทีมเล่นดีมากแล้ว
โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ กล่าวหลังจากพาทีมชนะเวลส์ 3-0 ในเกมอุ่นเครื่อง ที่สนามเวมบลีย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ว่า มองว่านักเตะทุ่มเทเหมาะสมกับที่จะได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลมากกว่านี้ แต่ครึ่งหลังเป็นเรื่องยากมากที่จะรักษษความเข้นข้นของเกมไว้ได้ แต่ก็เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมและสมควรเป็นฝ่ายชนะ อย่างไรก็ตามถ้าฟังเสียงเชียร์ในครึ่งชั่วโมงสุดท้าย เป็นเสียงของแฟนเวลส์ทั้งนั้น มันน่าเสียใจ เพราะคิดว่าทีมของเราควรได้รับกำลังใจมากกว่านี้
“ผมรักฟุตบอลอังกฤษ และรักที่แฟนบอลให้กำลังใจพวกเรา แต่บรรยากาศในเกมวันนี้ไม่มากพอกับผลงานในสนาม ก่อนหน้านี้เราได้รับเสียงเชียร์ที่ดีกว่านี้มากในเกมชนะเซอร์เบีย 5-0 เกมนี้เรานำอยู่ 3-0 หลังผ่านไปแค่ 20 นาที เราแย่งบอลได้ครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วผมก็รู้สึกว่าทำไมหลังคาสนามถึงยังไม่เปิดออกเลย ผมมั่นใจว่าเราจะปลุกทุกคนในสนามให้มีไฟขึ้นมาได้ แต่ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย” ทูเคิลกล่าว
กุนซือทีมชาติอังกฤษกล่าวอีกว่า การที่ในเกมนี้ไม่มีทั้งจู๊ด เบลลิงแฮม, แฮร์รี่ เคน, แจ็ค กรีลิช, ฟิล โฟเด้น นั้น เพราะเราพร้อมเจอกับทุกทีม และพร้อมเล่นด้วยความเป็นหนึ่งเดียว เซอร์เบียคืออีกตัวอย่างของการเล่นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม เราสร้างโอกาสได้มากมายเลยทีเดียว เราใช้งานเคนมาตลอด แต่ตอนนี้เราต้องเล่นด้วยการไม่เคนและเบลลิงแฮม เพราะพวกเขายังมีอาการเจ็บ แต่เราก็เล่นได้ดีมากๆ ในครึ่งแรก