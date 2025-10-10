ฟุตบอลต่างประเทศ

สื่ออังกฤษปัดข่าวแมนยูกำลังเจรจาขายสโมสรให้มหาเศรษฐีตะวันออกกลาง

Reuters

จากการที่เตอรกี อาลาลชีค ผู้บริหารด้านกีฬาระดับสูงของซาอุดีอาระเบีย ได้มีการโพสต์ผ่าน X ว่า ได้ยินมาว่า มีความคืบหน้าไปมากในการที่จะมีการขายแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปให้เจ้าของใหม่ และหวังว่าเจ้าของใหม่จะดีกว่าเจ้าของเก่า ทำให้เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาแฟนบอลปีศาจแดง ที่หวังว่าการเปลี่ยนเจ้าของไปเป็นมหาเศรษฐีจากตะวันออกกลาง จะมีเม็ดเงินเข้ามาทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้

หลังจากนั้นอาลาลชีคก็ได้โพสต์ผ่าน X อีกครั้งว่า คนที่เจรจาซื้อแมนยูไม่ได้มาจากซาอุดีอาระเบียแต่อย่างใด

ล่าสุด “บีบีซี” รายงานว่า หลังจากได้สอบถามแหล่งข่าวใกล้ชิดของแมนยู มีการยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง สิ่งที่มีการหารือกันนั้นน่าจะเป็นการที่แมนยูจะไปเตะเกมอุ่นเครื่องในตะวันออกกลาง ในช่วงกลางฤดูกาล เพื่อหารายได้เข้ามาทดแทนการที่ไม่ได้ไปเตะฟุตบอลสโมสรยุโรป ซึ่งน่าจะแข่งขันกันที่ซาอุดีอาระเบีย แต่ยังไม่กำหนดว่าจะเจอกับทีมไหน