สื่ออังกฤษปัดข่าวแมนยูกำลังเจรจาขายสโมสรให้มหาเศรษฐีตะวันออกกลาง
จากการที่เตอรกี อาลาลชีค ผู้บริหารด้านกีฬาระดับสูงของซาอุดีอาระเบีย ได้มีการโพสต์ผ่าน X ว่า ได้ยินมาว่า มีความคืบหน้าไปมากในการที่จะมีการขายแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปให้เจ้าของใหม่ และหวังว่าเจ้าของใหม่จะดีกว่าเจ้าของเก่า ทำให้เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาแฟนบอลปีศาจแดง ที่หวังว่าการเปลี่ยนเจ้าของไปเป็นมหาเศรษฐีจากตะวันออกกลาง จะมีเม็ดเงินเข้ามาทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้
หลังจากนั้นอาลาลชีคก็ได้โพสต์ผ่าน X อีกครั้งว่า คนที่เจรจาซื้อแมนยูไม่ได้มาจากซาอุดีอาระเบียแต่อย่างใด
ล่าสุด “บีบีซี” รายงานว่า หลังจากได้สอบถามแหล่งข่าวใกล้ชิดของแมนยู มีการยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง สิ่งที่มีการหารือกันนั้นน่าจะเป็นการที่แมนยูจะไปเตะเกมอุ่นเครื่องในตะวันออกกลาง ในช่วงกลางฤดูกาล เพื่อหารายได้เข้ามาทดแทนการที่ไม่ได้ไปเตะฟุตบอลสโมสรยุโรป ซึ่งน่าจะแข่งขันกันที่ซาอุดีอาระเบีย แต่ยังไม่กำหนดว่าจะเจอกับทีมไหน
اسعد خبر سمعته اليوم ان مانشستر يونايتد الان في مرحله متقدمه من اتمام صفقة بيعه لمستثمر جديد … يارب يكون احسن من الملاك السابقين🤷🏻♂️🙏🏻
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 8, 2025
My yesterday’s post about Manchester United’s potential sale meant one thing: the club is in an advanced negotiation phase with a new investor. Just to clarify, I am not the investor, nor are they from my nation. I’m posting this as a fan who wishes the deal to happen, though it…
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 9, 2025