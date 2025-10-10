อดีตทีมงานแนะเป๊ปควรลาเรือใบไปหาความท้าทายใหม่
คาร์เลส ปลาคาร์ท นักวิเคราะห์ศักยภาพนักกีฬาชาวสเปน ที่เคยร่วมงานกับเป๊ป กวาร์ดิโอล่า ทั้งที่บาร์เซโลน่า, บาเยิร์น มิวนิก และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก่อนลาออกมาหลังจบฤดูกาลที่แล้ว ได้ออกมาเปิดเผยกับ “สปอร์ต” สื่อสเปน ว่า ก่อนหน้านี้เป๊ปเคยอยากจะเลิกทำงานในถิ่นเอติฮัด สเตเดียมแล้ว แต่ก็มีการต่อสัญญาใหม่ไปจนถึงปี 2027 ซึ่งหลังจากหมดสัญญาฉบับนี้กับแมนซิตี้ เขาจะต้องตัดสินใจอีกครั้ง แต่คิดว่าโปรเจ็กต์หนึ่งควรมีเวลาประมาณ 5-6 ปี ไม่ควรนานกว่านั้น ในฐานะเพื่อนก็อยากจะบอกว่าเป๊ปควรมองหางานใหม่ทำได้แล้ว เพราะเส้นทางการทำงานของเขายังเหลืออีกยาวไกล
ปลาคาร์ทกล่าวอีกว่า การที่เขาและเป๊ปอยู่กับแมนซิตี้มาเป็นเวลานาน เพราะสโมสรดูแลทุกคนเหมือนครอบครัว ปล่อยให้ทำงานที่บ้านก็ยังได้ ไม่เหมือนที่บาร์ซ่าหรือบาเยิร์น ส่วนการที่ทีมเรือใบสีฟ้าผลงานดร็อปลงไปเมื่อฤดูกาลก่อนนั้น เพราะบางครั้งเราก็ขาดพลังงาน การทำงานฟุตบอลต้องมีพลัง 100 เปอร์เซ็นต์ เรามีนักเตะที่เจ็บไป บางครั้งก็อยู่ในช่วงท้ายของการค้าแข้งแล้ว สต๊าฟบางคนก็ทำผลงานไม่ดี สุดท้ายแล้วก็ต้องดิ้นรนเพื่อคว้าโควต้ายูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ ซึ่งเป็นความสำเร็จแล้ว ก่อนที่จะไปแพ้คริสตัล พาเลซ ในรอบชิงชนะเลิศ เอฟเอคัพ เป็นบทลงโทษของฤดูกาลที่ย่ำแย่