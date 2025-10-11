โยเคเรส-อิซักช่วยไม่ไหว สวีเดนพ่ายสวิตเซอร์แลนด์ 0-2 จมบ๊วยคัดบอลโลก
สวีเดนที่มีทั้งวิคตอร์ โยเคเรส และอเล็กซานเดอร์ อิซัก สองกองหน้าชื่อดัง ยังควานหาชัยชนะในฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก ไม่เจอ หลังแพ้คาบ้านให้สวิตเซอร์แลนด์ 0-2 ในการแข่งขันแมตช์ที่ 3 ของกลุ่มบี ที่สตอเบอร์รี่ อารีน่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
เกมนี้ทั้งอิซักและโยเคเรสออกสตาร์ตเป็นตัวจริง แต่สวีเดนมีโอกาสยิงเข้ากรอบเพียงครั้งเดียว ก่อนที่กรานิต ชาก้า จะมายิงจุดโทษให้ทีมจากแดนนาฬิกาขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 65 และโยฮัน มานซามบี้ มาพังประตูย้ำชัย ในนาทีที่ 90+4
ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน โคโซโว เสมอ สโลวีเนีย 0-0
ตารางคะแนนในกลุ่มนี้หลังจบไป 3 แมตช์ สวิตเซอร์แลนด์ชนะรวด มี 9 คะแนน นำจ่าฝูง อันดับ 2 โคโซโว 4 คะแนน อันดับ 3 สโลวีเนีย 2 คะแนน ส่วนสวีเดนจมบ๊วยมีคะแนนเดียว โอกาสเข้ารอบริบหรี่
ผลกลุ่มอื่นๆ
เยอรมนี ชนะ ลักเซมเบิร์ก 4-0
ไอร์แลนด์เหนือ ชนะ สโลวาเกีย 2-0
ฝรั่งเศส ชนะ อาเซอร์ไบจาน 3-0
ไอซ์แลนด์ แพ้ ยูเครน 3-5
เบลเยียม เสมอ นอร์ธมาซิโดเนีย 0-0