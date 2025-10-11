อินเตอร์ ไมอามี หวังได้ตัวเนย์มาร์ร่วมทีมเมสซี่-ซัวเรซอีกครั้ง
“เดลี่เมล” รายงานว่า อินเตอร์ ไมอามี ทีมดังในเมเจอร์ลีก สหรัฐอเมริกา กำลังเดินหน้าแผนการให้ลิโอเนล เมสซี่, หลุยส์ ซัวเรซ และเนย์มาร์ มาเล่นร่วมกันอีกครั้ง หลังจากทั้ง 3 คน เคยเล่นด้วยกันที่บาร์เซโลน่า และช่วยกันพาทีมประสบความสำเร็จมากมาย
ปัจจุบัน เมสซี่และซัวเรซอยู่กับอินเตอร์ ไมอามี อยู่แล้ว แต่กำลังจะหมดสัญญาทำให้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อออกไป ส่วนเนย์มาร์อยู่กับซานโต๊ส ในลีกบราซิล และกำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในปีใหม่นี้ ซึ่งสามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้าได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ทีมจากไมอามียังไม่ได้มีการเจรจาอย่างเป็นทางการกับตัวแทนของแข้งบราซิลวัย 33 ปี ซึ่งเอเย่นต์ของเนย์มาร์มองว่านักเตะในการดูแลของเขายังมีคุณค่าสูงมากทั้งในและนอกสนาม อย่างไรก็ตามเนย์มาร์ก็สนใจกับการย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกร่วมกับเพื่อนเก่า แต่ก็เปิดกว้างกับโอกาสอื่นๆ เช่นกัน