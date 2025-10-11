ทูเคิลไม่สนโดนวิจารณ์ให้โอกาสดาวรุ่งติดธงน้อยลง ชี้คนที่เก่งจริงจะได้รับโอกาส
มีการศึกษาที่พบว่า ทีมชาติอังกฤษในยุคที่โธมัส ทูเคิล คุมทีมนั้น ให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งจากพรีเมียร์ลีกลงสนามในนามทีมชาติ น้อยที่สุดในบรรดากุนซือทีมสิงโตคำรามทุกคน ที่ 24.3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งลดลงจากในช่วงที่แกเร็ธ เซาธ์เกต ตอนนั้นโอกาสที่ดาวรุ่งจะได้รับโอกาสอยู่ที่ 33 เปอร์เซ็นต์
ทูเคิลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การจะติดทีมชาตินั้นคือการแข่งขัน เป็นการแข่งขันในระดับสูงมากๆ นักเตะต้องสู้ในลีกมาก่อน แต่เราก็มีนักเตะมากพอที่จะแข่งขันในระดับสูงอยู่แล้ว เพราะพวกเขาอยู่ในพรีเมียร์ลีก ลีกที่ยากที่สุด อย่างไรก็ตามบางครั้งก็หาเกมเตะพรีเมียร์ลีกที่นักเตะอังกฤษลงเล่นยากกว่าเดิม มันไม่ใช่เรื่องน่าหงุดหงิด ถึงจะอยากเห็นนักเตะอังกฤษลงสนามมากกว่านี้ ตัวเองมาจากการเป็นโค้ชระดับสโมสร รู้ดีว่าไม่มีใครถูกกีดกันให้ลงสนาม คนที่เหมาะสมก็จะได้ลงสนาม ทุกคนต้องสู้เพื่อโอกาสของตัวเอง คนที่มีคุณภาพก็จะมีทางแสดงออกมาเสมอ
ส่วนนักเตะชื่อดังที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติในรอบนี้ ทั้งจู๊ด เบลลิงแฮม กองกลางจากรีล มาดริด และฟิล โฟเด้น แนวรุกจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทูเคิลยืนยันว่าทุกคนยังมีโอกาสถูกเรียกตัวในรอบหน้า รวมทั้งฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย
“ประตูสู่ทีมชาติเปิดกว้างสำหรับนักเตะคุณภาพสูง และมีคาแร็กเตอร์ที่ยอดเยี่ยม ตอนนี้เราอยู่ในเดือนตุลาคม เราต้องเดินไปทีละก้าว” กุนซือทีมชาติอังกฤษกล่าว