บรูโน่ลั่นต้องคว้าแชมป์บอลโลก ทำฝันของคนโปรตุเกสให้เป็นจริง
บรูโน่ แฟร์นานเดส กองกลางทีมชาติโปรตุเกส กล่าวว่า โปรตุเกสต้องมองไปทีละเกม ถึงแม้จะอยากผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 ให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งเป้าหมายก็อยากจะชนะให้ได้ทุกแมตช์ ส่วนการจะคว้าแชมป์โลกนั้น เป็นรางวัลที่ทุกคนต่างฝันถึง ส่วนตัวนั้นอยากได้แชมป์โลกมาตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ไม่ใช่ฝันของตัวเองคนเดียว เป็นฝันของชาวโปรตุเกสทั้งประเทศ ดังนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้ฝันนี้เป็นจริงให้ได้
บรูโน่กล่าวอีกว่า คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กัปตันทีมโปรตุเกสวัย 40 ปี ไม่มีเหตุผลที่เขาจะเลิกเล่นในเร็วๆ นี้ เขาบอกว่ายังอยากเล่นต่อไปอีกหลายปี แต่ก็รู้ดีว่าเวลาในสนามของเขาเหลืออีกไม่มากนัก จึงต้องสนุกกับช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างเต็มที่ที่สุด