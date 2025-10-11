คาดโทนี่ย์อยากกลับอังกฤษเพื่อลุ้นติดทีมลุยบอลโลก
เบน เจค็อบส์ นักข่าวชาวอังกฤษ รายงานว่า ไอแวน โทนี่ย์ กองหน้าทีมชาติอังกฤษที่ย้ายไปร่วมทีมอัล อาห์ลี ในซาอุดี โปรลีก ยังมีความสุขดีกับการค้าแข้งในซาอุดีอาระเบีย แต่ในช่วง 2-3 เดือนหลังจากนี้ น่าสนใจมากว่า เขาจะทำอย่างไรให้ไปมีโอกาสไปลุยฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้ายได้ เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เป็นช่วงเบรกเทศกาลรอมฎอน ช่วงปลายปีนี้ก็มีช่วงเบรกเทศกาลด้วย ทำให้มีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมไหนสักทีมในตลาดหน้าหนาว เพื่อจะได้โชว์ฟอร์มลุ้นติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก หลังจากนั้นค่อยกลับไปเล่นให้อัล อาห์ลีอีกครั้งในฤดูกาลหน้า
เจค็อบส์รายงานอีกว่า อัล อาห์ลีคงไม่อยากปล่อยให้โมทนี่ย์ย้ายออกไป แต่ก็มีข่าวว่าทีมจากพรีเมียร์ลีก อังกฤษ อย่างท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ก็สนใจเขา เพราะมีโธมัส แฟรงก์ อดีตกุนซือเบรนท์ฟอร์ด ที่เขาเคยร่วมงานกันคุมทีมอยู่ และยังมีการติดต่อกัน ส่วนแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ อาจจะยังเน้นไปที่การให้เบนยามิน เชชโก้ ทำผลงานที่ดี แต่ถ้าโยชัว เซิร์กเซ่ ย้ายออกไป ก็น่าสนใจว่าแมนยูจะดึงโทนี่ย์ไปร่วมทีมหรือไม่ แต่อัล อาห์ลี ก็คงไม่อยากเสียเขาไปอย่างแน่นอน