อินโดนีเซีย พ่ายอิรัก 0-1 อกหักพลาดตั๋วลุยศึก ฟุตบอลโลก 2026
อินโดนีเซีย ตัวแทนจากย่านอาเซียน ยุติเส้นทางเข้าสู่รอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 เป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่พ่ายให้กับ อิรัก ที่เหลือผู้เล่น 10 คน 0-1 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสี่ กลุ่มบี ที่คิง อับดุลลาห์ สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อคืนวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา
การแข่งขันรอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสี่ อิรัก ที่ลงสนามนัดแรก พบกับ อินโดนีเซีย ซึ่งลงเล่นไปแล้ว 1 นัด และยังไม่มีแต้ม หลังจากนัดแรกพ่าย ซาอุดีอาระเบีย 2-3
ผลการแข่งขันแมตช์นี้ปรากฏว่า อินโดนีเซีย เป็นฝ่ายพ่าย อิรัก ที่เหลือผู้เล่น 10 คนหลัง ซาอิด ทาซีน โดนใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงนาที 90+9 ไป 0-1 จากประตูชัยของ ซีดาน อิกบาล อดีตดาวเตะของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในนาที 76
จบเกม อินโดนีเซีย แพ้ อิรัก 0-1 ทำให้ อินโดนีเซีย ไม่มีแต้มจากการลงเตะ 2 นัด จมอันดับสุดท้ายของกลุ่ม พร้อมกับตกรอบ และชวดตั๋วไปเล่นในฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้ายแน่นอนแล้ว ส่วน อิรัก มี 3 แต้มจาก 1 นัดอยู่อันดับ 2 ต้องไปวัดว่าจะได้ผ่านได้ตั๋วไปรอบสุดท้ายเลย หรือไปต่อในรอบเพลย์ออฟในการเจอกับ ซาอุดีอาระเบีย นัดสุดท้ายวันที่ 14 ตุลาคมนี้
ด้านผลอีกคู่เป็นเกมกลุ่มเอ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (ยูเออี) ชนะ โอมาน 2-1