ปธ.พาเลซยันเริ่มเจรจาสัญญาใหม่กับกลาสเนอร์แล้ว ไม่เร่งปล่อยวาร์ตันไปทีมใหญ่
สตีฟ แพริช ประธานสโมสรคริสตัล พาเลซ ออกมาเปิดเผยถึงอนาคตของ 2 คนสำคัญในทีม ทั้งโอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กุนซือของทีม และอดัม วาร์ตัน กองกลางดีกรีทีมชาติอังกฤษ ว่า ในส่วนของกลาสเนอร์ที่กำลังจะหมดสัญญากับสโมสรในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั้น ก็ได้มีการพูดคุยกันถึงสัญญาใหม่ไปบ้างแล้ว เพราะอยากให้เขาอยู่คุมทีมต่อไป แต่สำหรับกลาสเนอร์เขาต้องดูว่าเงื่อนไขทุกอย่างเหมาะสมที่จะประสบความสำเร็จหรือใหม่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกสนุกกับการทำงาน เขาต้องการคว้าแชมป์ และสร้างความสุขให้แฟนบอล ถ้าเราสามารถทำเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ ก็เป็นไปได้ที่จะต่อสัญญาใหม่ออกไป
แพริชกล่าวอีกว่า วาร์ตันที่ได้รับความสนใจจากทีมใหญ่นั้น เขาก็ต้องการไปเล่นในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก กับพาเลซ ถ้าเราสามารถทำได้ หรืออาจจะย้ายไปเล่นกับทีมอื่นที่ได้ไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีก เพราะเขามีพรสวรรคือันยอดเยี่ยม คงตอบอะไรแทนเขาไม่ได้ แต่เชื่อว่าเขายังต้องการโฟกัสแค่กับพาเลซ การที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีข่าวว่าสนใจจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมมันไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใด แต่เขาก็ยังมีสัญญาระยะยาวกับเราจนถึงปี 2029 ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเร่งทำอะไร และตัวนักเตะก็ไม่ได้กดดันให้ปล่อยเขาออกไปด้วย