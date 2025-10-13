พิคฟอร์ดตกลงต่อสัญญายาวเอฟเวอร์ตัน
“เดลี่เมล” รายงานว่า จอร์แดน พิคฟอร์ด นายทวารทีมชาติอังกฤษ ตอบตกลงต่อสัญญาใหม่กับเอฟเวอร์ตันออกไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญากับต้นสังกัดจนถึงปี 2027 โดยทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินได้มีการเริ่มต้นเจรจากับเอเย่นต์ของผู้รักษาประตูวัย 31 ปี เมื่อ 4 สัปดาห์ก่อน และก็ตกลงกันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเอฟเวอร์ตันมองว่า ไม่มีผู้รักษาประตูคนไหนในตลาดที่จะเหมาะสมในทุกด้านทั้งเรื่องของเงินลงทุน และฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอได้เท่าพิคฟอร์ดแล้ว จึงได้มีแผนจะต่อสัญญาระยะยาวกับเขาออกไป
พิคฟอร์ดที่ย้ายจากซันเดอร์แลนด์ไปอยู่กับเอฟเวอร์ตัน เมื่อปี 2017 เพิ่งลงเล่นให้ต้นสังกัดปัจจุบันครบ 300 นัดไปแล้ว และยังคงรักษาการเป็นมือ 1 ของทีมชาติอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคของแกเร็ธ เซาธ์เกต มาจนถึงโธมัส ทูเคิล มาคุมทีม
ฟรีดคิน กรุ๊ป เจ้าของสโมสรเอฟเวอร์ตัน แสดงความต้องการสร้างทีมให้มีผลงานที่ดีด้วยการจับนักเตะคนสำคัญต่อสัญญาออกไป โดยเริ่มจากพิคฟอร์ด และจะตามมาด้วยเจมส์ ทราคอฟสกี้ กองกลางคนสำคัญ รวมทั้งจาร์รัด แบรนธ์ เวท เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ และเจมส์ การ์เนอร์ มิดฟิลด์อังกฤษ